Demi Lovato revelaría los motivos que la llevaron a terminar con una sobredosis







03/01/2019 - 08:44:14

Quien.- 2018 no fue un año fácil para Demi Lovato. Aunque en el plano profesional siguió cosechando éxitos y experimentando con nuevos estilos de la mano de su colaboración con Luis Fonsi en el sencillo "Échame la culpa", en el ámbito personal había caído en una espiral de autodestrucción que plasmó en su canción "Sober", estrenada apenas unas semanas antes de que el pasado verano sufriera una sobredosis que a punto estuvo de costarle la vida .



Desde entonces la cantante ha estado completamente centrada en su proceso de recuperación, ingresando en rehabilitación durante meses y manteniéndose alejada de la atención mediática tras recibir el alta. Sin embargo, a lo largo de ese tiempo ha recurrido en contadas ocasiones a sus redes sociales para mantener al día a sus seguidores de su evolución y con la llegada de 2019 ha querido ponerse de nuevo en contacto con ellos para expresar su intención de aprovechar al máximo cada segundo.



"Estoy tan agradecida por las lecciones que he aprendido este año... Jamás volveré a olvidarme de valorar ni un solo día de mi vida, ni siquiera los malos", ha asegurado la estrella del pop en su cuenta de Twitter a través de un mensaje que derrocha optimismo. "También doy las gracias por mis fans, mis amigos, mi familia y todos los que me han apoyado a lo largo de este año. Dios les bendiga".



En una serie de tuits compartidos poco antes del día de Navidad, la intérprete trató de quitar importancia a su "desaparición" asegurando que era lo normal después de su última recaída tras seis años sobria.





"Algún día le contaré al mundo qué sucedió exactamente, por qué y cómo es mi vida a día de hoy... Pero hasta que me sienta lista para compartirlo, por favor, dejen de entrometerse y de inventar mi**da sobre las que no saben nada. Aún necesito tiempo y espacio para curarme", afirmaba.