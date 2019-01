El objeto más lejano jamás estudiado, muñeco de nieve que refleja el nacimiento del universo







03/01/2019 - 08:21:33

Actualidad.- Los científicos de la NASA han divulgado una imagen detallada del cuerpo espacial "2014 MU69", conocido como "Ultima Thule", que su sonda New Horizons tomó mientras sobrevolaba el objeto.



La foto, hecha desde una distancia de unos 27.000 kilómetros, muestra que el cuerpo, ubicado en el cinturón de Kuiper, representa dos "esferas" conectadas: "Ultima", de 19 kilómetros de diámetro, y "Thule", de 14 kilómetros de diámetro. Según los expertos, estas dos partes del objeto, que tiene 31 kilómetros de longitud, habían colisionado con una velocidad aproximada a la de dos coches que chocan en un pequeño accidente, informa un comunicado, publicado en el sitio web del proyecto.



En la imagen difundida el 1 de enero el objeto parecía tener la forma de un bolo (al publicar dicha foto, los especialistas estimaron que la longitud del objeto era de 33 kilómetros, pero en el comunicado detallaron que se trata de 31 kilómetros), si bien en la nueva foto, que es más detallada y tiene una resolución más alta, se ve que en realidad las dos partes están conectadas entre sí, similar a como se forma un muñeco de nieve.



"La New Horizons es como una máquina del tiempo, que nos lleva de vuelta al nacimiento del sistema solar. Vemos una representación física del comienzo de la formación planetaria, congelada en el tiempo", señaló Jeff Moore, líder del grupo de geología y geofísica del proyecto. El estudio del objeto ayudará a entender "cómo se forman los planetas": los que están en nuestro propio sistema solar y los que orbitan otras estrellas en nuestra galaxia, indicó.



En las próximas semanas y meses la sonda enviará a la Tierra más imágenes del cuerpo espacial de una resolución mucho más alta. "En los próximos meses la New Horizons transmitirá decenas de datos a la Tierra y escribiremos nuevos capítulos en la historia de Ultima Thule y el sistema solar", reiteró Helene Winters, la directora del proyecto New Horizons.



La sonda se acercó al objeto y lo sobrevoló con éxito este 1 de enero, lo que Alan Stern, científico del Instituto de Investigación del Suroeste (EE.UU.) y el principal investigador del proyecto, calificó de "un logro histórico". "Jamás algún equipo rastreó un cuerpo tan pequeño a una velocidad tan alta y tan lejos, en el abismo del espacio", subrayó.