Cajas y hospitales públicos paran por 48 horas







03/01/2019 - 07:11:34

Los Tiempos.- El Consejo Nacional de Salud (Conasa) inicia hoy un paro de 48 horas a nivel nacional, para exigir al Gobierno que responda a las observaciones del sector al Sistema Único de Salud (SUS).



El Conasa aglutina a los colegios médicos, los sindicatos de ramas médicas y afines de la salud pública y a los sindicatos de las cajas de seguridad social.



El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, explicó que los hospitales reforzarán las atenciones de emergencia y continuarán con los pacientes internados.



Ratificó que el Gobierno debe resolver los cinco puntos observados al SUS: respeto a la normativa del sector, respeto a las autonomías, inclusión de los profesionales de salud a la Ley General del Trabajo, mayor infraestructura y personal.



La secretaria ejecutiva del Sindicato Médico y Ramas Afines (Simra) de la Caja Nacional de Salud regional Cochabamba, Aurora Balderrama, afirmó que el sector en pleno se sumará a las protestas. En la misma línea, el dirigente del Sindicato Médico y Ramas Afines (Sirmes) de la salud pública, Carlos Nava, convocó a la marcha que partirá desde puertas del Sedes.



Sin embargo, el vocero del SUS, Rodolfo Zarate, criticó el paro e invitó a los galenos a dialogar hoy a las 11:00 en Santa Cruz.



No obstante, el presidente del Colegio Médico respondió que no pueden reunir a toda la dirigencia nacional en poco tiempo y solicitó que el diálogo sea el viernes a las 11:00 en la capital cruceña. Dijo que el Ministerio de Salud vio con buenos ojos esta oferta y que se confirmará la misma hoy.



Por otra parte, las clínicas privadas atenderán con normalidad. Los Tiempos consulto a Los Ángeles y Los Olivos, clínicas que señalaron que no tienen instructiva para parar labores esta jornada.