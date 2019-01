Wilstermann, Bolívar, Oriente y Always, los clubes con más refuerzos





03/01/2019 - 07:11:10

Los tiempos.- El mercado de pases en Bolivia para la temporada 2019 generó bastantes noticias desde el 20 de diciembre hasta la fecha. Pero entre los 14 clubes que participarán en la División Profesional, cuatro han generado más ruido que los demás: Wilstermann, Bolívar, Oriente Petrolero y Always Ready.



Wilstermann



El cuadro rojo fue uno de los elencos que más ruido hizo al momento de fichar jugadores, considerando que a la fecha ha consolidado seis refuerzos: Ramiro Ballivián (defensa), Víctor Hugo Melgar (volante), Moisés Villarroel (volante), Bruno Miranda (delantero), Ariel Núñez (delantero) y Gilbert Ávarez (delantero).

Boletín de noticias

Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo.

Suscríbase ahora



Esta lista puede incrementarse si se concretan los fichajes de un arquero nacional (Hugo Suárez) y un delantero boliviano con el que se negocia (Alcides Peña).



Asimismo, estos fichajes establecen que el equipo a ser dirigido por Miguel Ángel Portugal podría incrementar su planilla a aproximadamente 250 mil dólares mes.



Bolívar



Parecía que la Academia sería bastante modesta en sus contrataciones, mas un aviso de Marcelo Claure en su cuenta de Twitter cambió el panorama: anunció nueve refuerzos y la renovación con el uruguayo Mauricio Prieto.



En Bolívar tendrán un lugar en la plantilla del argentino César Vigevani: Thomaz Santos (BRA), Iker Hernández (ESP), Nicolás Ferreyra (ARG), Guillermo Viscarra (BOL), Jorge Pereyra (ARG), Luis Alí (BOL), Adrián Jusino (BOL), Erick Cano (BOL) y Saidt Mustafá (BOL).



Se prevé que la planilla de Bolívar sea la más alta del país, incluso superando la de Wilstermann.



Oriente Petrolero



El golpe sobre la mesa lo dio el cuadro refinero al momento de contratar a Mauricio Soria como entrenador.



A la fecha, el cuadro cruceño sumó a José Peñarrieta (BOL), Lucas Mugni (ARG), Óscar Ribera (BOL), José Alfredo Castillo (BOL), Romel Quiñónez (BOL), Mario Cuéllar (BOL) y Ronald Raldes (BOL). Aún faltan por definir al menos dos nombres más en una planilla que llega a 200 mil dólares por mes.



Always Ready



En su retorno al profesionalismo, la Banda Roja fue uno de los clubes que más dio que hablar para la temporada 2019, luego de asegurarse a siete jugadores e intentar fichar a dos o tres más.



Entre los jugadores que se pondrán a órdenes de David de La Torre están: Luis Fernando Copete (COL), Juan José Mezú (COL), Diego Armando Echeverri (COL), Raúl Olivares (CHI), Damir Miranda (BOL), Nelson Cabrera (PAR-BOL) y Fernando Adrián (BOL).



Aún siguen negociando con William Ferreira (URU), Martín Smedberg Dalence (BOL) y Leonel Morales (BOL).



Los restantes clubes siguen negociando más incorporaciones. Ese es el caso del campeón San José, que anunció ocho refuerzos, pero sólo dos llegaron a firmar.







CASO THOMAZ: EL CLUB DEBE RECIBIR $US 80 MIL



El presidente del Comité de Fútbol de Wilstermann, Ronald Rodríguez, reiteró ayer que el club debe recibir como paga 80.000 dólares por el pase de Thomaz Santos a Bolívar, considerando que al irse a Sao Paulo firmó una cláusula de rescisión en la que se establecía el pago de ese monto en caso de que regrese al país y juegue para otro elenco que no sea el Aviador.



“Él (Thomaz) ha firmado la rescisión y debe cumplirse el pago. Ya sea el club Bolívar o el jugador, alguien tiene que pagarle a Wilstermann”, explicó Rodríguez.



En el cuadro valluno se espera por este desembolso que se efectuará una sola vez y tal como establece el documento.