Primarias avanzan en medio de apoyo y desacuerdos

03/01/2019 - 07:10:11

El Día.- Las elecciones primarias para este 27 de enero avanzan, en medio del apoyo oficialista y el rechazo de opositores, cívicos y activistas.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lleva adelante la preparación de los comicios en donde los militantes de organizaciones políticas elegirán a sus candidatos para ir a las elecciones presidenciales próximas, aunque en ninguna de las tiendas políticas se postulan más de un binomio.



Acciones. Por un lado, el TSE informó que habilitó 7.387 mesas de sufragio en todo el país para las elecciones primarias.



Según el TSE, las mesas de sufragio estarán distribuidas en 3.751 recintos electorales que serán habilitados en todo el territorio nacional para que los militantes puedan emitir su voto.



Cada una de las mesas de sufragio está conformadas con un mínimo de 50 y un máximo de 349 electores habilitados.



Rechazo. En tanto, el movimiento cívico en el país en desacuerdo a la repostulación de Evo Morales para ser candidato a las elecciones primarias, anuncian nuevas movilizaciones en el país en defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016, donde en las urnas los bolivianos votaron en contra de la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.



Stello Cochamanidis, secretario del Comité pro Santa Cruz, anunció que se está coordinando para que el encuentro de cívicos se lleve adelante en los próximos días y que se desarrolle en la capital cruceña. "No se descartan medidas como un paro cívico, absolutamente todas las propuestas entrarán a consideración. No estamos afirmando ni descartamos ninguna medida, todo va ser en coordinación general", manifestó.



Actualmente, Pando, Cochabamba y Chuquisaca, mantienen activa la huelga de hambre que iniciaron días atrás en contra de la repostulación de Evo, contra las primarias y en defensa del 21F y de la Constitución Política del Estado (CPE).



Ayer en Cochabamba le dieron baja médica al presidente cívico Juan Flores por su delicado estado de salud, pese a ello la medida extrema continúa adelante.



Desacuerdos. Por otro lado, el candidato a la presidencia por Bolivia dice No, Oscar Ortiz, adelantó que no obligarán a su militancia a votar en las primarias, pretenden tener un mínimo de asistencia para cumplir el requisito que exige para participar en los comicios de 2019.



Asegura que el objetivo de este proceso es "legitimar" el binomio del MAS: Evo Morales y Álvaro García Linera. "Vamos a tener la votación mínima necesaria para cumplir el mero trámite formal", declaró.



Desde el oficialismo que es quien impulsa las elecciones primarias, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, calificó de una "treta" que el candidato Ortiz, convoque a su militancia a no votar en estos comicios. "El planteamiento de @OscarOrtizA es una treta obvia para justificar que la votación que obtendrá la oposición en las primarias será mucho menor que la del MAS. Es curarse en sano", escribió la autoridad legislativa mediante su cuenta de Twitter.