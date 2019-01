Piden no alarmar sobre crecida del Pilcomayo





03/01/2019 - 07:08:50

El País.- La Gobernación pidió a las autoridades del Chaco no alarmar a la población por la supuesta crecida del río Pilcomayo y aseguró que se encontrará estable por lo menos hasta mediados del mes. Sin embargo, los pobladores cercanos deberán permanecer atentos a cualquier cambio y reporarlo.



El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Pablo Avilés, indicó que se reportaron informes desde Potosí y Tupiza sobre lluvias suaves de 15 a 26 milímetros, por lo que los niveles del río Pilcomayo no repercutieron a gran escala. En Villa Montes se mantienen con 1.8 metros de altura tomando en cuenta que el límite es de 3 metros de altura.



“Estamos coordinando con las autoridades municipales de Yacuiba y Villa Montes para que tranquilicen a la población. Estamos en contacto permanente con los pueblos indígenas para hacerles llegar los reportes en su debido momento para que tengan los cuidados necesarios. Por el momento estamos dentro de lo permisible”, manifestó.



Además, sostuvo que la primera quincena de enero tendrá lluvias moderadas y posterior al 15 de enero comenzarán las precipitaciones fuertes. Por otro lado, el río San Juan del Oro también se encuentra estable. Los pronósticos que se realizaron sobre las posibles crecidas y desbordes hasta la fecha no se cumplieron y los habitantes de las riveras esperan que se mantenga así.



“En los reportes que tuvimos esclarecen que el río (San Juan del oro) no subirá mucho. No hay riesgo y hay seguridad hasta el 15 de enero aproximadamente. Posiblemente cambien los pronósticos de un día a otro, pero estaremos informando a la población de acuerdo a los reportes que nos proporcionen”, dijo.