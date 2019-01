De ídolo a técnico: arranca la era Escobar en el Tigre







03/01/2019 - 07:07:45

Página siete.- “Todo lo que llegó (refuerzos) a The Strongest está hablado y fue visto por mi equipo de trabajo”, aclaró anoche Pablo Escobar, quien hoy iniciará su ciclo como técnico del club de sus amores. El flamante entrenador de los atigrados confirmó la llegada de Dany Cure. El Pájaro se pondrá por primera vez el traje para manejar al grupo que hasta hace menos de un mes estaba con él en el campo de juego.



“Estoy muy agradecido con la institución, que haya tomado la decisión. Yo estoy contento y listo para asumir el desafío”, declaró Escobar, quien pasará de ser el ídolo aurinegro a convertirse en el timonel del equipo de Achumani.



El paraguayo-boliviano llegó anoche a La Paz . Destacó que el plantel esté completo para iniciar el difícil reto.



“Era lo que queríamos, era una de nuestras exigencias, que esté todo el plantel en el primer día, eso habla bien de los jugadores”, resaltó el técnico.



Escobar confirmó que el venezolano Dany Cure será el cuarto refuerzo de The Strongest. “Cure es un jugador que está hablado y que tiene que llegar. Me gusta mucho. Nos puede brindar mucho al equipo. La dirigencia es la que tiene que definir el tema”, recalcó.



El nuevo DT subrayó que los refuerzos que hasta ahora sumó su equipo fueron aprobados por él y su cuerpo técnico.



“Todo lo que llegó a The Strongest está hablado y fue visto por mi equipo de trabajo. Queda algún par de piezas que hablaremos con la dirigencia. Todo lo que hasta aquí pasó fue en coordinación con el presidente del club (Henry Salinas)”, apuntó. El hombre de 41 años dijo que “puede ser que lleguen dos refuerzos más, eso lo veremos con la dirigencia”.



Su reto



Con visible cansancio en el rostro, Escobar dijo que su mayor reto será trabajar para “que cada jugador se sienta identificado con el equipo”.



También buscará que la afición aurinegra deje atrás su anterior rol. “Es el gran desafío. Lo del gran capitán tiene que ser borrón y cuenta nueva. Me toca otra posición”, argumentó.



Este mes, Escobar presentará su documentación a la Conmebol para recibir su licencia Pro. “Es un trámite que lo presentamos y que esperemos que salga pronto”, manifestó.



El paraguayo naturalizado boliviano trabajará junto con los guaraníes Alejandro Da Silva y José Devaca como asistentes y el argentino Alejandro Foglia, quien será su preparador físico en esta etapa. El primer entrenamiento del Tigre será hoy desde las 8:45, según informó el jefe de prensa del cuadro atigrado, José Chamón.



Hoy, los jugadores tendrán una revisión médica. No se confirmó aún si los refuerzos Adolfo Machado, Jair Reinoso, José Sagredo y Danny Cure estarán en el complejo o cuándo llegan a la sede de Gobierno.