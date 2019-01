Huelguistas demandan anulación de primarias







03/01/2019 - 07:06:55

Correo del Sur.- Dos mujeres mantienen la huelga de hambre en Sucre en contra de la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, además piden la suspensión de las elecciones primarias porque consideran que es un gasto inútil, plantean que esos recursos económicos se inviertan en obras sociales. Desde el oficialismo dijeron que respetan el criterio de los disidentes pero no lo comparten.



Jimena Llave comenzó la huelga el 22 de diciembre, mientras que Celma Cervantes se incorporó cuatro días después. Ambas recibieron el Año Nuevo ayunando en la glorieta de la plaza 25 de Mayo, por lo que el activista Henry Rojas que cumple una huelga de hambre en la iglesia Las Carmelitas, en La Paz, no es el único que protesta en contra del binomio Evo-Álvaro, como se difundió en algunos medios. También hay otra huelga en Cochabamba, instalada en la puerta de la iglesia de Cala Cala.



“Hemos pasado las fiestas de fin de año en la huelga porque queremos que se respete la Constitución Política del Estado, el voto del soberano que le dijo (a Morales y García) no el 21 de febrero de 2016, además pedimos la anulación de las (elecciones) primarias porque es un derroche de dinero, queremos que esos recursos se inviertan en salud y educación que tanta falta hace en el país”, indicó Llave, al convocar a otros ciudadanos a sumarse a la protesta.



Las huelguistas criticaron las aseveraciones del vicepresidente, Álvaro García Linera, quien durante el fin de semana aseguró que “en Bolivia ya no hay niños que duerman con hambre”.



“Eso es falso, somos testigos de cómo diariamente los niños están tirados en las calles, muriendo de hambre, vagabundeando y pidiendo limosna. El dinero que se está queriendo emplear en las elecciones primarias es insulso, queremos que se destine al bienestar de los más empobrecidos, mujeres con hijos y niños abandonados, además en hospitales y escuelas”, señaló Cervantes.



La salud de las huelguistas es delicada, ante tal situación y por recomendación médica podrían abandonar la extrema medida en el transcurso de esta jornada.



“Si los médicos me dicen que debo abandonar, voy a hacerlo, es mi salud, pero mi lucha no termina aquí, me voy a recuperar y voy a estar en las calles luchando por la democracia. Yo he nacido en democracia y quiero que mis hijos también vivan en democracia; no quiero que mis hijos salgan a otros países, quiero que vivan aquí, quiero que haya estabilidad económica para todos los bolivianos”, señaló Llave, madre de dos niños.



La huelguista cuestionó la ausencia del representante en Chuquisaca de la Asamblea de Derechos Humanos y de los dirigentes del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA) y la Central Obrera Departamental (COD).



“Si no se pronuncian ahora, entonces serán enemigos del Departamento porque ellos deberían ser los primeros en estar en esta lucha”, protestó.



El gobernador interino de Chuquisaca, Manuel Alfaro, dijo que respeta la protesta de los disidentes pero que no la comparte y que representa a un reducido sector de la población.



“En el departamento de Chuquisaca somos 600 mil habitantes y tenemos una huelga, que la respetamos pero no la compartimos, que tiene la participación de cuatro o cinco ciudadanos; no en el menosprecio de sus derechos pero siendo claros no es la representatividad de la expresión de la mayoría de los ciudadanos”, indicó.