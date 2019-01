Gobierno califica de éxito primer día de registro al SUS y habilita la línea de información gratuita 800-100070







03/01/2019 - 07:05:28

La Razón.- Para el Gobierno fue un éxito el primer día de afiliación al Seguro Único de Salud (SUS) porque se superó los 5.000 beneficiarios, y habilitó la línea gratuita 800-100070 para consultas de quienes desde marzo podrán acceder a atención gratuita en 1.200 prestaciones como apendicitis y fractura de huesos.



El vocero Nacional del Sistema Único de Salud, Adolfo Zárate, y la directora del Instituto Nacional de Salud (Inlasa), María René Castro, hicieron un balance de la primera jornada de inscripción a la iniciativa de salud resistida por los médicos que este jueves empiezan un paro de 48 horas.



En el balance se reconoció algunos problemas en el inicio, pero que posteriormente fueron superados. Los 400.000 inscritos, por ejemplo en el seguro municipal cruceño no tienen necesidad de volverse a anotar al SUS porque sus datos serán transferidos automáticamente.



De acuerdo al cronograma en febrero cerrará la fase intensiva para a partir de marzo empezar a prestar las 1.200 prestaciones en los diferentes centros públicos de salud. Sin embargo el registro es permanente y se lo podrá hacer posteriormente.



Una vez los hospitales de tercer nivel pasen al Gobierno central se los equipará adecuadamente, se ampliará su infraestructura y se les dotará de mayor recurso humano, aseguró Zárate.



Actualmente el Gobierno dispuso de $us 200 millones para poner en marcha la iniciativa de salud, recursos que -anunció- se incrementarán en función a los requerimientos. Los médicos, contrariamente, exigen que se destine $us 1.200 millones, que los galenos pasen a la ley General del Trabajo y que se diseñe una nueva política de salud.



Para facilitar información a la ciudadanía, la responsable del Programa de Salud Renal, Jaqueline Albarracín, informó de la habilitación de una línea gratuita.



“Estamos brindando información mediante esa línea sobre el Sistema Único de Salud a las personas para que tengan conocimiento de los requisitos que necesitan para la inscripción y a qué punto pueden acudir”, explicó Albarracín.



La línea 800-100070 estará habilitada de lunes a viernes entre las 08:30 y 12:30 y 14:30 a 18:30. Se dará información sobre los requisitos, los puntos a los cuales deben acudir, dependiendo del departamento y la zona en la que viven.



Albarracín señaló que durante la jornada se atendieron consultas, principalmente referidas a qué punto pueden acudir, para lo cual se está priorizando que sea un centro de salud cercano a su domicilio.