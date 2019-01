Boca: entre renovar y comprar a Lampe







03/01/2019 - 07:04:46

Opinión.- Renovar el préstamo, comprarlo por la módica suma (para Boca, el monto no es gran cosa) de un millón de dólares o dejarlo ir. He aquí el problema. La dirigencia xeneize tiene hasta el jueves 10 de enero para resolver qué hacer con el arquero boliviano Carlos Lampe. Ese es el plazo que ha dado el Huachipato chileno para que el portero defina su situación.



Desde Argentina, la versión que toma peso es que Boca pretende continuar contando con los servicios del cruceño y que se debate entre extender el préstamo y hacerse, de forma definitiva, con su pase.



Según la revista deportiva Olé, del diario Clarín, existe una alta probabilidad de que Agustín Rossi, segundo meta del club, emigre en procura de acumular experiencia. Ante ese panorama, la directiva boquense, comandada por Daniel Angelici, baraja alternativas.



De todos modos, el que tiene “carta blanca” para obrar según su perspectiva es Nicolás Burdisso, director deportivo de la institución. Su principal labor es, justamente, elegir los perfiles de los jugadores que necesita el club.



Lo que es un hecho, de entrada, es que Lampe quiere anclarse en la entidad de La Ribera.



Consultado ayer en el canal TyC Sports, el también arquero de la Selección Nacional dejó en claro que su “prioridad” son los colores azul y oro. En caso de que su destino futbolístico se encuentre alejado de ese establecimiento, pondrá el foco en el resto de los equipos de Argentina.



“Mi prioridad es Boca. La segunda (opción) es quedarme en el fútbol argentino. Hay un nuevo técnico, pero, por el momento, está difícil”.



Lampe confesó, también, que no intercambió palabras al respecto con Burdisso ni con el estratega del Xeneize, Gustavo Alfaro.



Aprovechó para presionar, de cierta manera, a aquellos que “tienen la pelota”. “A ver qué es lo que pasa estos siguientes días. Uno está con ansias de ver qué es de su futuro. En Huachipato me han dado hasta el 10 de enero para ver si se cierra algo. Ellos arrancan mañana (por hoy). Se viene la Copa América, linda para estar y jugar”.



ABIERTO A OFERTAS Si su sueño de atajar con la camiseta que lucieron cracks como Juan Román Riquelme o Martín Palermo no llega a buen puerto, el Gigante del oriente (mide 1.93 centímetros) escuchará ofertas. Y si de posibles interesados hablamos, uno de ellos sería Huracán.



El contrato de Marcos Díaz con el Globo concluyó. Resta esperar. Según el sitio digital www.eldia.com, de Argentina, la dirigencia pretende renovar con el portero.



Sin embargo, en caso de que el acuerdo no prospere, es factible que Huracán vaya por el boliviano.



“VAMOS A EVALUAR” En el entuerto de definir su futuro, la llegada de Gustavo Alfaro a Boca es sumamente importante. El DT, de 56 años, fue presentado ayer, en el salón Juan de Dios Filiberto de la Bombonera.



El Lechuga, sucesor de Guillermo Barros Schelotto luego de que éste haya sido “afuereado” tras el subcampeonato en la Copa Libertadores 2018, refirió ayer: “Hay jugadores que se pueden llegar a ir”.



“Vamos a evaluar transferencias”, completó.



Mientras tanto, la balanza en las redes sociales se inclina a favor del boliviano. En Instagram piden su permanencia. “Quiero verte en el arco de Boca”, “Quedate. Vas a ser ídolo”, “Yo lo quiero ver atajando en Boca”, son algunos de los comentarios.