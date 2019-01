Primarán diferencias políticas en relación Bolivia - Brasil







03/01/2019 - 06:43:43

El Diario.- La diplomacia boliviana debe esmerarse, para que la relación con Brasil se mantenga y no se deteriore, advirtió ayer el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez. El nuevo presidente del vecino país, Jair Bolsonaro, fue posesionado este 1 de enero en ceremonia a la que asistió el presidente Evo Morales.



El directivo del Ibce dijo que por las consideraciones expuestas es posible esperar una relación marcada por las orientaciones ideológicas, que guían a ambos gobiernos. Bolsonaro anticipó antes de su asunción al poder que no comulga con algunos gobiernos socialistas de la región.



Pese a la limitada estadía de Morales en Brasilia, varias fuentes destacaron la invitación que fue extendida al presidente Evo Morales para asistir a la posesión de Bolsonaro, quien tuvo una fugaz visita, ya que se vino de regreso de inmediato al país.



“HERMANO PRESIDENTE”



Morales le habría dicho, "hermano Presidente" a Bolsonaro, quien respondió con una sonrisa. Al margen de este hecho, hay muchas razones para llevar una buena relación con Brasil, una de ellas es que está dentro de las 10 potencias económicas del mundo y su liderazgo regional, también Bolivia tiene la mayor zona fronteriza y es socio principal en la compra y venta de gas natural, subrayó Rodríguez.



Bolivia tiene con Brasil un contrato de compra y venta, que debió terminar este año, sin embargo las autoridades nacionales señalaron que el mismo se extendería hasta el 2024 debido a los remanentes que se tienen que cumplir.



Sin embargo, el cambio de timón en la política hidrocarburífica del Brasil modificó la compra y venta del energético, ya que abrió el negocio a los empresarios privados, y en este marco en diciembre ya llegaron compañías a Santa Cruz para suscribir acuerdos vigentes a partir de 2025.



El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, anunció que para este mes llegarán más empresas privadas brasileñas para suscribir similares acuerdos.



Rodríguez enfatizó que Brasil es uno de los socios estratégicos más importantes, y es miembro de los denominados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), grupo consultivo formado a iniciativa de Moscú en 2001 por países que avanzaron en su desarrollo económico.



En ese escenario el directivo del Ibce sostuvo que Bolivia debe apostar a una relación constructiva con Brasil y que se garantice un trato cordial, añadió que la ideología no sea obstáculo para continuar haciendo negocios, en todos los sectores.



Bolsonaro, en sus declaraciones a la prensa nacional e internacional, señaló que busca salir de la crisis y potenciar económicamente al vecino país.