Comienza trabajo para unificar al bloque opositor







03/01/2019 - 06:23:55

El Diario.- El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) reunirá a partir de hoy a activistas y partidos políticos de oposición para trabajar en una agenda de propuestas hasta lograr un solo bloque de unidad frente al oficialismo que postula la candidatura observada del presidente Evo Morales, quien fue habilitado por cuarta vez por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



“Se han cursado notas a todos los partidos políticos, hay respuestas ahora estamos esperando una reunión del Comité Ejecutivo de Conade que tendremos mañana (hoy) en la tarde”, anunció Rolando Villena, exdefensor y miembro del Conade.



Dijo que el trabajo se concentrará en elaborar una agenda para realizar reuniones con cada una de las fuerzas políticas y tomar decisiones de consenso.



“Vamos a empezar con los partidos políticos de manera individualizada, se hará una agenda de consenso y esto va a depender del compromiso de los partidos, la cita que estamos convocando será para elaborar un plan de trabajo y después todas las decisiones que tomemos será a partir del consenso”, reiteró Villena.



El secretario general del Movimiento Demócrata Social (MDS) y jefe de bancada de diputados de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, indicó que el Conade se comunicó por teléfono con el senador Ortiz, por lo que esperan la propuesta y para esto “están abiertos a realizar una reunión en pos de la unidad que busca recuperar la democracia para los bolivianos”.



El jefe de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, aclaró que aún no recibió la invitación pero que “le parecen muy importante las intenciones del Conade”, por lo que espera conocer la propuesta que fortalecerá las movilizaciones de respeto a la democracia y la Constitución Política del Estado.



El presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Luis Ayllón, indicó que a pesar de que aún no los convocó el Conade, ellos están prestos a la unidad y para tal hecho esperan conocer la propuesta de esta institución que se propuso defender la democracia.



En cambio el caso del Partido de Acción Nacional Boliviana (Pan-Bol), Franz Torrez, indicó que si recibieron una convocatoria vía teléfono pero como partido político nuevo no asistirán . En ese mismo sentido el Movimiento Tercer Sistema (MTS) del gobernador del departamento de La Paz, Felix Patzi, recordó que desde un inicio anunció que su participación en las Elecciones Primarias, será sin alianzas, por tanto, tampoco participará.