Médicos inician paro contra el SUS y el Gobierno ve chantaje para lograr objetivos sectoriales







03/01/2019 - 06:20:24

La Razón.- Este jueves empieza un paro de 48 de los médicos de la seguridad social y del servicio público en contra de la implementación del Sistema Único de Salud (SUS). Tampoco irán al diálogo convocado para este jueves en Santa Cruz y plantearon, por el contrario una cita el viernes, el último día de la extrema medida de presión. El Gobierno ve un chantaje.



El Colegio Médico de Bolivia convocó al paro. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, aseguró que en los dos días de protesta mostrarán a la ciudadanía las deficiencias del sistema de salud y afirmó que reforzarán los servicios de emergencia con la finalidad de no dejar sin atención a los que más lo necesiten.



Desde el Gobierno se cuestionó la decisión adoptada en medio de una convocatoria al diálogo para este jueves. El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, calificó como un “chantaje” el paro porque busca lograr reivindicaciones sectoriales que el Gobierno está dispuesto a discutir pero sin que sea un condicionante para la vigencia del SUS.



“No tiene sentido un paro de salud (en medio del diálogo)”, cuestionó y advirtió que se hace un “chantaje, que se quiere utilizar nuevamente a la salud y población para poder lograr objetivos sectoriales”.



Justamente una de las exigencias de los galenos es que quienes no lo están sean contratos con ítems e ingresen a un tratamiento laboral con la Ley General del Trabajo. Aseguran que los $us 200 millones dispuestos para la iniciativa de salud no son suficientes, a lo que se suma las deficiencias en infraestructura, de recursos humanos y de insumos.



Terrazas explicó que serán contratadas unas 8.000 personas y que se dará respuesta a las demandas de mayor infraestructura en el tercer nivel de salud, que ahora está en manos de las gobernaciones y que el Gobierno busca recuperar.



De acuerdo a los primeros reportes, en el primero día de registro de beneficiarios se superó las 6.000 personas. El plan de salud entrará en vigencia a partir del 1 de marzo y los beneficiarios, todos quienes no tengan cobertura del seguro social, podrán acceder a atención, dotación de medicamentos y operaciones de forma gratuita.



Los galenos anunciaron que reforzarán los sistemas de emergencia y que están dispuestos a ir al paro indefinido si no se frena la entrada en vigencia del SUS. Ya a fines del año pasado cumplieron con un paro similar de 48 horas.