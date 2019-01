Registran 4 feminicidios en los dos primeros días de este 2019







03/01/2019 - 06:15:43

Página Siete.- El 1 de enero de este año, a las 6:00, Vilma Vargas fue ahorcada por su marido en Cobija (Pando). A las 10:00, Jessica Nina fue asesinada con 25 puñaladas por su expareja en Achocalla (La Paz). A las 21:00, Concepción Choque perdió la vida luego de ser atacada con un cuchillo por su esposo en Santa Cruz. Y en la madrugada de ayer la Policía encontró el cuerpo de una mujer que fue asfixiada y lanzada de un cerro en la avenida Max Fernández, de la sede de Gobierno.



Los tres primeros casos de feminicidio se registraron durante las 15 horas del primer día del año 2019. Y el cuarto hecho, que aún es investigado por la Policía, se reportó el 2 de enero.



“Es lamentable que hayamos empezado el año así. Se han registrado tres feminicidios el 1 de enero”, dijo ayer el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Marco Antonio Morales.



Vilma fue ahorcada



El primer caso de feminicidio se registró a las 6:00 en Cobija (Pando), donde Vilma Vargas de 39 años fue asesinada por su pareja Franklin P., de 48 años, luego de celebrar la fiesta de Año Nuevo. Ambos vivían y trabajaban como cuidadores en una ladrillería.



“En la mañana del 1 de enero, Alejandro N., propietario del negocio, llegó al lugar y encontró el cuerpo de la mujer. Acudió a la Policía para denunciar y así se capturó al acusado”, indicó el jefe policial.



En primera instancia, el acusado intentó engañar a las autoridades y declaró que la víctima intentó quitarse la vida e incluso en más de una oportunidad expresó que “quería morir y que su vida no tenía sentido”, según el reporte policial.



Sin embargo, la versión del acusado fue desmentida porque el cuerpo de la víctima presentaba signos de ahorcamiento en el cuello. El agresor se encuentra aprehendido en celdas policiales y confesó que atacó a la mujer por celos.



Asesinada con 25 puñaladas



El segundo caso de feminicidio ocurrió en la localidad de Achocalla de La Paz. Jessica Nina de 20 años fue asesinada con 25 puñaladas por su expareja.



El agresor fue identificado como José Luis G. (de 22 años), quien ayer ya fue aprehendido. El acusado citó a la víctima para festejar el Año Nuevo. Según el reporte policial, la pareja se encontró la noche del 31 de diciembre y el hombre quería convencer a la joven de retomar la relación.



“Había el acoso. Había la insistencia (del agresor) para lograr que la víctima vuelva con él, pero ella siempre se negaba”, dijo la directora departamental de la FELCV - La Paz, Karina Figueroa. Sostuvo que se investiga cómo el acusado convenció a la joven para asistir a la cita.



Durante el encuentro, el acusado insistió a la joven para que acepte retomar la relación, pero ella nuevamente se negó. Entonces comenzó la pelea, dijo Morales.



“En medio de la discusión, él la acusa de tener otra pareja. Era una discusión por celos y entonces la mata. Al examen externo la víctima presenta 25 heridas punzocortantes”, explicó.



Luego de cometer el crimen, la pareja de la víctima huyó, pero gracias a la ayuda de los familiares y de los policías de Inteligencia fue capturado.



Recibió dos heridas mortales



A las 21:00 del 1 de enero, Concepción Choque, de 55 años, fue asesinada por su pareja Tito F., de 38 años, en la comunidad de Chané Independencia de Santa Cruz. La pareja también celebraba el Año Nuevo.



Morales indicó que el acusado atacó a la víctima con una puñalada en el brazo izquierdo y luego otra en el abdomen, la última herida causó el deceso de la víctima.



Fue arrojada desde un cerro



El cuerpo de otra mujer de aproximadamente 25 años fue hallado ayer en la mañana en la avenida Mario Mercado. La víctima aún no fue identificada.



Según la directora de la FELCV de La Paz, la mujer presuntamente fue asfixiada y luego arrojada desde un cerro hasta el pavimento, donde se halló su cuerpo. El hecho ocurrió la madrugada de ayer cerca a las 3:00. “Presumimos que se trata de un feminicidio, pero las investigaciones determinarán”, dijo.



El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Jhonny Aguilera, declaró que la causa de la muerte de la víctima no fue la caída hacia la avenida.



“Existen signos de que fue arrastrada unos 10 metros antes de ser arrojada”, precisó.