Gerente presenta querella contra Serhan por medidores







03/01/2019 - 06:14:18

Los Tiempos.- El gerente del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), Joaquín Antezana, presentó una querella contra su antecesor, Gamal Serhan. El documento señala la presunta comisión de tres delitos por la compra irregular de 11.099 medidores en dos lotes.



La querella señala que Serhan habría cometido tres delitos: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes. Son delitos de corrupción, sancionados por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.



“En mi condición de MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) de la referida Institución (Semapa), formulo y presento querella en contra de Edwin Gamal Serhan”, señala parte del documento.



Una vez presentada la denuncia, corresponde esperar que sea aceptada. A partir de ese momento, se iniciará una investigación, explicó el gerente.



“La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz me obliga, como gerente ejecutivo, a presentar esa querella en contra de la ex-MAE. Los pasos a seguir los establecerá la Fiscalía, que seguramente lo citará al exgerente (Serhan), y ellos verán si lo imputan o no”, declaró Antezana.



Al respecto, el exgerente Gamal Serhan señaló que: “No puedo decir nada mientras no me notifiquen sobre la denuncia”.



En tanto, los miembros del directorio se reunirán hoy. El pleno será informado sobre la querella con el objetivo de coadyuvar con la investigación.



Informe de Transparencia



La representación departamental del Viceministerio de Transparencia aún trabaja en la revisión de la documentación recibida desde la unidad de Transparencia de Semapa. Se espera finalizar hasta la siguiente semana y presentar un informe.



“Es muy probable que el informe se hará conocer la siguiente semana, porque aún no se terminó la revisión de toda la documentación que llegó”, manifestó el representante del viceministerio, Ever Veizaga.



El 28 de noviembre, el Gerente de Semapa presentó a la representación de Transparencia un informe sobre los procesos de contratación de Semapa para la adquisición de dos lotes de medidores; el primero de 3.300 y el segundo de 7.799, durante la gestión de Gamal Serhan.



Se observó que el modus operandi sería el mismo que en los casos mochilas, pues se habría entregado información privilegiada a la empresa. Esto muestra indicios de direccionamiento, según Transparencia de Semapa.



La querella se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción. Los medidores fueron comprados a la empresa Clik2ideas S.R.L. El primer lote se adquirió por 986.700 bolivianos. Mientras el segundo tenía un valor de 2,3 millones y está pendiente de pago.