Gianni Infantino insistió en sumar más países sede a Qatar 2022 y llevarlo a 48 equipos

02/01/2019 - 19:12:24

Infobae.- El objetivo de Gianni Infantino para este 2019 es que la FIFA aprueba las modificaciones para el Mundial de Qatar 2022 cuyo formato aún es una incógnita. Por eso, en su primer discurso del año, el presidente de la entidad se refirió al certamen e insistió en continuar con su idea.



"Si crees que es bueno tener 48 selecciones, ¿por qué no intentarlo cuanto antes?", se preguntó en el marco de la 13° edición de las Conferencias Internacionales sobre Deporte, que se celebra en Dubai.



A pesar de que el Mundial 2026, que aún no tiene sede definida, se organizará con 48 selecciones participantes, Infantino pretende que ese formato que incluye grupos de tres equipos cada uno y (posiblemente) la definición por penales en caso de empates en esta instancia, se adelante para el 2022.



"La próxima Copa del Mundo se celebrará en Qatar con 32 equipos, pero si podemos aumentarla a 48 equipos y hacer felices así a todo el mundo, creo que deberíamos intentarlo", aseguró.



Para esto, Qatar debería abrirle la puerta a sus países vecinos para que se sumen a la organización, debido a cuestiones básicas de logística. Sin embargo, la relación entre los países del Golfo no atraviesa su mejor momento.



"Si podemos integrar a algunos de los países vecinos de la región del Golfo para que alberguen partidos de la Copa el Mundo, creo que sería muy beneficioso para toda la región y para el mundo en general. Todos saben que hay tensiones entre países de esta zona, y es algo que lógicamente depende de sus respectivos líderes, pero tal vez les resulte más fácil sentarse a hablar de un proyecto de fútbol que de otras cosas", sostuvo.



Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Yemen suspendieron relaciones con Qatar en 2017 por "fomentar el terrorismo".



Por último, Infantino anunció la destinación de 100 millones de euros al programa "Fútbol en las escuelas": "Queremos los valores del fútbol para la sociedad y por eso vamos a fomentarlos en las escuelas. El idioma del fútbol es universal: el respeto al árbitro, al perdedor, al juego limpio. El fútbol puede contribuir a que le mundo se mejor".