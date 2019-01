Huelga de Cochabamba sufre baja de líder cívico y convocan a reunión de Comités







02/01/2019 - 18:41:22

Página Siete.- El presidente del comité cívico de Cochabamba, Juan Flores, fue evacuado esta mañana de la huelga de hambre instalada en el templo de Cala Cala desde el pasado mes para exigir el respeto al referendo del 21 de febrero de 2016. Asimismo este comité convocó a una reunión nacional para el 8 de enero en el Hotel Cochabamba, ubicado en la plaza de la "Recoleta".



"Bolivia dijo no. Bolivia ya voto. Juan la lucha continua. Buena lucha Juan. Democracia sí, dictadura no", fueron las exclamaciones que se pronunciaban mientras el líder cívico era trasladado a una ambulancia con una mascarilla de oxigeno y una tricolor sobre su pecho.



El comité de Cochabamba propone tratar cinco puntos en la reunión nacional, entre las cuales destacan: la evaluación del paro cívico del 6 de diciembre y las huelgas de hambre en defensa de la democracia, además de las futuras medidas a asumir como un paro cívico indefinido y marchas en todo el país.



Además se planea elaborar una carta a los candidatos inscritos para las elecciones Primarias para que se comprometan a no presentar sus candidaturas mientras continúe habilitado el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) caso contrario se propone declararlos traidores del sistema democrático.