Brasil anuncia ola de privatizaciones y reformas







02/01/2019 - 18:35:53

Infobae.- El nuevo ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, afirmó este miércoles que "los pilares" de su gestión serán la reforma del sistema de pensiones, las "privatizaciones aceleradas" y la "simplificación tributaria" a lo largo de los cuatro años del Gobierno de Jair Bolsonaro, investido la víspera.



Guedes, en el discurso que pronunció en la ceremonia de transmisión del cargo, afirmó que las reformas estructurales que Bolsonaro propondrá al Congreso serán las "paredes de sustentación" del llamado "techo de gastos", un mecanismo instaurado por el Gobierno de Michel Temer (2016-2018) para controlar y equilibrar las cuentas públicas.



El ministro consideró que la reforma del sistema de pensiones será el "primer y mayor" desafío de su gestión, ya que, a su juicio, actualmente se trata de una "fábrica de desigualdades".



"El sistema de jubilaciones es actualmente una fábrica de desigualdades. Quienes legislan tienen las mayores pensiones, quienes juzgan tienen las mayores pensiones. El pueblo brasileño, las menores", expresó el economista, que asumió como titular de un ministerio en el que fueron fusionadas tres carteras.



Asimismo, Guedes, un neoliberal ortodoxo formado en la Escuela de Chicago, aseguró que "libertará" a los brasileños desempleados y que "no contribuyen con el sistema de pensiones" y les dará "la opción" de contar con un régimen alternativo, lo que alteraría varios puntos de la actual legislación laboral de Brasil.



Durante la campaña electoral, tanto Guedes como Bolsonaro defendieron una profundización de la reforma laboral puesta en marcha a finales de 2017 por la administración de Temer.



En una ocasión, Bolsonaro llegó incluso a afirmar que los trabajadores tendrían que elegir "entre más derechos o más empleo".



Guedes, consejero económico del ultraderechista y considerado el hombre fuerte del nuevo Gobierno, también evaluó que los gastos del Estado "siempre fueron el talón de Aquiles de todos los intentos de estabilización" y "el mal mayor" de la economía brasileña.



"Hemos experimentado todas las disfunciones financieras en torno a ese proceso (…) Ahora estamos respirando la sombra de una tranquilidad, pero es una falsa tranquilidad, la de la paralización económica", dijo.



En línea con su propuesta de un "Estado mínimo", Guedes explicó que su cartera impulsará las "privatizaciones aceleradas" y la "simplificación y reducción de impuestos", además de la aprobación y profundización de las reformas "estructurales".



Guedes ha sido tildado de "superministro" debido a la "carta blanca" que recibió de Bolsonaro para comandar toda la política económica como porque asumió un Ministerio en el que fueron fusionadas las antiguas carteras de Hacienda, Planificación e Industria y Comercio.



El economista, no obstante, aseguró que "no existe eso de súper ministerio" y adelantó que habrá una "construcción conjunta" de la política para la retomada de la economía brasileña.



"Nadie va a arreglar los problemas de Brasil solo. Habrá una construcción conjunta, de los Tres Poderes, con la prensa, el cuarto poder", manifestó.