Diputado Barrientos asegura que el PGE no prevé ni un centavo para el SUS





02/01/2019 - 18:33:05

Opinión.- El diputado Gonzalo Barrientos (UD) aseguró que el Sistema Universal de Salud (SUS) carece de sustento legal y económico, porque el Órgano Ejecutivo no ha previsto recursos en el Presupuesto General del Estado (PGE) y tampoco la aprobación de una norma específica.



"En el Presupuesto General de la Nación tienen que estar todos los programas y planes del Órgano Ejecutivo, tienen que garantizarse los recursos económicos (...) en este momento no se contempla ni un solo centavo para implementar el SUS, ahí se ve la inconsistencia y falta de seriedad", declaró el legislador.



Duda que el Gobierno sea capaz de solucionar los problemas del sistema de salud en un mes, como desafío el vicepresidente, Álvaro García Linera, más aún cuando en 13 años de administración del Estado a cargo del MAS "no se hizo nada", afirmó.



Dijo que el Gobierno comprometió 200 millones de dólares para la implementación del SUS, pero que se desconoce dónde están registrados estos recursos económicos, porque no están en el PGN, supone que después se realizarán transferencias de ministerio a ministerio para superar la falta de previsión.



Además del tema económico, Barrientos sostiene que el plan del Gobierno carece de sustento legal, porque ni el Ejecutivo, ni la Asamblea Legislativa Plurinacional han previsto la aprobación de una ley que de consistencia legal a esta política de Estado.



Este miércoles se ha iniciado el registro del Sistema Universal de Salud, pese a que los médicos han señalado que no existen las condiciones para su implementación.