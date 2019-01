Montaño califica de una treta que Ortiz llame a su militancia a no votar en las primarias





02/01/2019 - 18:26:48

Opinión.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, calificó de una "treta" que el candidato a la presidencia por Bolivia dice No, Oscar Ortiz, convoque a su militancia a no votar en las elecciones primarias.



"El planteamiento de @OscarOrtizA es una treta obvia para justificar que la votación que obtendrá la oposición en las primarias será mucho menor que la del MAS. Es curarse en sano", escribió Montaño en su cuenta de Twitter.



Ortiz informó este miércoles que no obligarán a su militancia a votar el 27 de enero en las elecciones primarias, pretenden tener un mínimo de asistencia para cumplir el requisito que exige para participar en los comicios de 2019.



"Vamos a recomendar a nuestra militancia que no vote en las primarias, vamos a tener la votación mínima necesaria para cumplir el mero trámite formal", declaró Ortiz, en relación a las elecciones primarias del 27 de enero de este año.



Argumentó que los Demócratas rechazaron la Ley de Organizaciones Políticas y en consecuencia las elecciones primarias, porque el objetivo de este proceso es "legitimar" el binomio del MAS: Evo Morales y Álvaro García Linera.



El pasado mes de diciembre el vicepresidente, Álvaro García Linera, manifestó que las elecciones primarias permitirán verificar y comprobar la "musculatura" de los partidos políticos, es decir, cuántos militantes tienen.



La oposición sostiene que el MAS pretende medir su fuerza y de esa manera legitimarse con la votación de sus 900.000 militantes, Ortiz reitera que los candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera son "ilegales" e "inconstitucionales".