EE.UU. y Brasil apoyan presionar para el retorno a la democracia en Venezuela, Nicaragua y Cuba







02/01/2019 - 18:21:49

VOA.- El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, culminó el miércoles una visita a Brasil para asistir a la investidura del presidente electo Jair Bolsonaro, con cuyo gobierno discutió dar apoyo para el regreso a la democracia en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.



Pompeo dijo que se trata de un esfuerzo conjunto contra lo que llamó regímenes autoritarios en América Latina.



El secretario de Estado no detalló los planes previstos para aumentar la presión a favor de un cambio democrático en los tres países. Tampoco respondió a la pregunta de un periodista acerca de si entre las opciones valoran la intervención militar.



"Usted identificó a Cuba. Hemos hablado de Venezuela y Nicaragua. Estos son lugares donde la gente de esos países no tiene la oportunidad de expresar sus opiniones, de decir lo que piensa y de lograr que el gobierno responda a ellos. Este es el tipo de cosas en las que intentamos trabajar juntos", dijo Pompeo.



También explicó que lo que existe es "un entendimiento común de este compromiso de trabajar estrechamente con socios que comparten el conjunto de valores estadounidenses".



Los gobiernos de Brasil y Estados Unidos han cerrado filas respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba y tomado medidas para ejercer presión sobre las autoridades de los tres países.



Los tres gobiernos izquierdistas con estrechas alianzas rechazan las críticas y las sanciones impuestas y han catalogado de "injerencistas" las posturas de Brasil y Estados Unidos.



El expresidente cubano, Raúl Castro, dijo el martes en un acto para conmemorar los 60 años de la llegada al poder de su fallecido hermano, Fidel Castro, que la administración de Trump retomó el camino anticuado de confrontación con la isla y de intervención en América Latina.



Los claros objetivos de Trump



Y agregó que el presidente Donald Trump tiene claro el objetivo de formar alianzas económicas que sean útiles para ciudadanos y empresas de ambos países.



"Deben ser transacciones comerciales impulsadas por la economía que hace que la vida de las personas de nuestros dos países sea mejor, no impulsadas por imperativos políticos de otros que quieren venir a un país y hacer una inversión no por razones comerciales, sino por razones políticas, para lograr resultados políticos", explicó Pompeo.



El secretario de Estado también agradeció el miércoles a Brasil por su "hospitalidad" autoritarios de la región.



Los llamados de Pompeo se produjeron durante las reuniones con Bolsonaro y con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, durante su estancia para la toma de posesión en Brasilia.



Su viaje a la región incluye Colombia, donde se reunirá con el presidente Iván Duque, cuyo gobierno ha sido líder en la denuncia contra la crisis que atraviesa Venezuela.



"Obrigado (Gracias) #Brazil por su hospitalidad mientras celebra este nuevo capítulo en su democracia. Esperamos fortalecer y expandir nuestra asociación vibrante con Brasil bajo el Presidente @jairbolsonaro en los próximos años", escribió Pompeo en su cuenta en Twitter antes de partir de Brasilia.

Pompeo admirado por el apoyo a Bolsonaro



Tras una rueda de prensa conjunta con Araujo el miércoles, el secretario de Estado valoró de "increíble privilegio ser testigo" de la toma de posesión y el del apoyo a Bolsonaro: "Fue sincero, fue auténtico. Las expectativas de los brasileños son altas y merecidamente. Quiero felicitar al presidente Bolsonaro y al ministro de Relaciones Exteriores por sus nuevos roles".



Pompeo explicó que el gobierno estadounidense está entusiasmado por trabajar con las nuevas autoridades brasileñas. "Sabemos que tienen la intención de hacer de Brasil una nación más segura y próspera y, por favor, sepan que tienen a Estados Unidos como su socio para hacerlo", enfatizó.​



En su cuenta en Twitter Pompeo celebró su estancia en Brasil y mostró fotografías de las reuniones con Bolsonaro y Araujo.



A t​rabajar contra regímenes autoritarios



Con reporteros Pompeo insistió más temprano el miércoles que Venezuela, Cuba y Nicaragua son países que no tienen valores democráticos compartidos.



"Tenemos la oportunidad de trabajar juntos contra los regímenes autoritarios", dijo sobre las relaciones entre Estados Unidos y Brasil.



Pompeo viajó a Brasil para asistir el martes 1 de enero de 2019 junto a su esposa a la toma de posesión del presidente Bolsonaro. A su llegada a Brasilia, espresó su deseo de "ver una transferencia de poder pacífica en una de las democracias más fuertes de Latinoamérica".



La situación crítica que atraviesan Venezuela y Nicaragua son temas importantes en la agenda de Pompeo tanto en Brasil como en Colombia, cuya visita sigue a su salida de Brasilia.



El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Roberto Palladino, informó que Pompeo se reunió en Brasil también con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio Bardales, en Brasilia, Brasil, y discutieron sobre temas como la cooperación en curso entre ambos países.



Palladino dijo que Pompeo agradeció a Popolizio por su liderazgo en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia y el buen gobierno para la inversión en la región.



"También aplaudió los esfuerzos de Perú para acomodar a más de 600,000 refugiados y migrantes venezolanos que han huido del empeoramiento de la crisis económica y humanitaria en Venezuela. El secretario Pompeo y el ministro de Relaciones Exteriores Popolizio discutieron la necesidad de aumentar la presión sobre el régimen de Maduro para devolver la democracia y la prosperidad al pueblo venezolano", indicó Palladino.



Palladino también informó que Pompeo se reunió en Brasilia con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.



"Discutieron la amenaza inaceptable que la agresión regional y la provocación de Irán y sus agentes representan para la seguridad israelí y regional. El Secretario reiteró el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y el derecho incondicional a la legítima defensa", dijo Palladino.



"El secretario (de Estado) y el primer ministro (israelí) reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación bilateral y esperan fortalecer las relaciones con Brasil.