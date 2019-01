Gobierno convoca al Colegio Médico a una reunión el jueves en Santa Cruz para hablar sobre el SUS







02/01/2019 - 18:04:52

La Paz, (ABI).- El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, informó el miércoles que se convocó al Colegio Médico de Bolivia a una nueva reunión mañana, jueves, en la ciudad de Santa Cruz para hablar sobre la implementación del Sistema Único de Salud (SUS).



"Hemos cursado el 31 de diciembre una invitación para reunirnos en Santa Cruz mañana a las 10 de la mañana", dijo a los periodistas.



El Ministerio de Salud cursó esa invitación luego que el Colegio Médico de Bolivia determinara ir a un paro de 48 horas el 3 y 4 de enero en rechazo a la puesta en marcha del SUS, argumentando que no hay condiciones de infraestructura, equipos y recursos humanos para implementar el seguro de salud universal y gratuito.



Terrazas dijo que el Ministerio de Salud espera una respuesta positiva de parte de los dirigentes médicos que no asistieron a una reunión que debía celebrarse la anterior semana en Cochabamba.



"Si no asisten ya es una muestra que es un paro político y que el trasfondo de la dirigencia es tratar de utilizar este elemento para golpear al presidente (Evo Morales) sin pensar en el bienestar del pueblo", manifestó.



Por su parte, el vocero del SUS, Adolfo Zarate, afirmó que las puertas al diálogo están abiertas para buscar darle atención gratuita a 5,8 millones de personas que no cuentan con un seguro de salud.



"Las puertas del diálogo están abiertas, estamos esperándoles a los médicos. Debemos seguir trabajando juntos porque esta es una construcción conjunta", señaló.