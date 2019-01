IBCE pide cuidar la economía para crecer con inversión y no por el endeudamiento del país





02/01/2019 - 13:23:30

Corre del Sur.- El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) a través de su gerente general, Gary Rodríguez, recomendó al Gobierno cuidar la economía en 2019, año electoral, y apostar a la inversión privada para garantizar el crecimiento económico, más que al endeudamiento.



“Lo que estamos sugiriendo es que no se descuide la economía. ¿Cuántas veces le hemos escuchado al Presidente del Estado que hay que cuidar la economía?, podemos seguir creciendo, podemos seguir endeudándonos, todavía hay margen para ello, pero lo ideal sería crecer sobre la base de la inversión privada, que sea el privado extranjero o el privado nacional quien arriesgue y no que el país se endeude para seguir creciendo”, dijo el economista.



Rodríguez dijo que el sector privado quisiera crecer al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) pero que lastimosamente debido al doble aguinaldo, los empresarios están con el “Jesús en la boca” debido a que el 4.51% “gatilla” su pago en aplicación al decreto supremo 1802 de 2014, sin contemplar el crecimiento regional ni sectorial.



“Quisiéramos que sea una agenda del sector privado y público crecer al 7%, se puede hacer, ya lo hicimos antes, la información histórica nos dice que en 1951 crecimos al 7.001%; el 66 al 7.01%, en 1962 al 7.86% y en 1975 al 7.91%. El Presidente de la CAINCO (Cámara de Industria y Comercio) asegura que sólo con el caso de la biotecnología se puede crecer a esa tasa”, manifestó.