La desinformación marca el inicio de inscripciones al SUS







02/01/2019 - 13:21:51

Los Tiempos.- El Ministerio de Salud inició hoy en Cochabamba el proceso de inscripción al Sistema Único de Salud (SUS) con un acto en el centro de salud San José Obrero de Ironcollo, en la zona norte de Quillacollo.



La desinformación sobre los requisitos y de los beneficios del nuevo seguro marcaron el primer día de inscripción, según se verificó.



El registro que inicia hoy se extenderá hasta el 28 de febrero. La ciudadanía puede inscribirse en todos los centros de salud de primer y segundo nivel del país. Solo se requiere la cédula de identidad y factura de agua o luz.



La atención en las 1200 prestaciones del SUS comenzará en el mes de marzo.



El SUS se implementa en medio de un paro médico de 48 horas este 4 y 5 de enero. El sector asegura que no hay condiciones de infraestructura ni de personal para aplicar el SUS.



Los informes de agencias estatales dan cuenta que el registro se inció en todos los departamentos. Sin embargo reportes de los medios de rpensa digitales dicen que no hay tal anuncio. En los centros establecidos ni siquiera conocen el procedimiento. No hay letreros que anuncien y menos una mesa para algún funcionario a cargo.