Bolivia dice No convoca a su militancia a no votar en las Primarias





02/01/2019 - 13:15:23

Página Siete.- El candidato a la Presidencia por Bolivia dice No, Oscar Ortiz, informó que pedirá a su militancia no votar el 27 de enero en las Elecciones Primarias, aunque se pretende tener un mínimo de asistencia para cumplir con el requisito que se exige para participar en los comicios de 2019.



“Vamos a recomendar a nuestra militancia que no vote en las Primarias, vamos a tener la votación mínima necesaria para cumplir el mero trámite formal”, declaró Ortiz.



Precisó que los Demócratas rechazaron la Ley de Organizaciones Políticas y en consecuencia las Elecciones Primarias, porque el objetivo de este proceso, según su criterio, es “legitimar” el binomio del MAS: Evo Morales y Álvaro García Linera.



“Esta ley (de Organizaciones Políticas) es una artimaña para darle una falsa legalidad a las candidaturas ilegales e inconstitucionales de Morales y García Linera. Vamos a seguir defendiendo el 21F, por eso nos llamamos Bolivia dice No”, acotó el senador y candidato a la presidencia.

El conversatorio de Ortiz con varios jóvenes en La Paz. Foto: UD.



La Ley de Organizaciones Políticas ha incorporado las elecciones Primarias como requisito para participar de los comicios generales.



Sin embargo, las organizaciones políticas han inscrito solo un binomio para participar en dicho proceso electoral, por consiguiente, la oposición cree que son elecciones innecesarias porque sólo servirán para ratificar a los candidatos.



“Consideramos que las Primarias son un mero trámite para participar en las elecciones nacionales de 2019, por lo tanto no vamos a movilizar a nuestra militancia para que vaya a votar. Vamos a aprovechar para hacer publicidad con nuestros recursos económicos”, declaró Ortiz.



Campaña electoral



Bolivia dice No inició este miércoles su campaña electoral hacia las elecciones nacionales de octubre de 2019, con una actividad denominada “Conversando con Oscar Ortiz”, en esta oportunidad con jóvenes de la ciudad de La Paz.



Similares encuentros realizarán en el resto de los departamentos, se trata de conversar con todos los sectores posibles, aunque dijo que una de las poblaciones prioritarias son los jóvenes, “ellos son el 60%” de la población, sostuvo Ortiz.