Ortiz asegura que no hay posibilidad de que baje su candidatura





02/01/2019 - 12:47:16

Erbol.- “No existe la posibilidad”. Así el candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, negó que vaya a bajarse de la candidatura. Aseguró que desde ahora comenzará un recorrido nacional con miras a las Elecciones Generales de octubre.



Ortiz es actual senador de Unidad Demócrata y postula con el apoyo del Movimiento Demócrata Social (Demócratas). La alianza Bolivia Dice NO tenía también a Unidad Nacional, pero dicho partido se desmarcó antes de inscribir postulantes.



Aclaró que su candidatura trabajará con miras a las Elecciones de octubre, sin perder un solo día, recorriendo todo el país para mostrar que es la postulación representa a la “nueva generación de bolivianos del Siglo XXI”.



Señaló que las Primarias para él son un mero formalismo. Anunció que no se promoverá que la militancia de Demócratas vaya a las urnas el 27 de enero.



Ortiz enfatizó que para las Primarias la propaganda electoral que realizará Bolivia Dice No se hará con recursos propios en medios privados, y no así con dinero público ni medios estatales.



Propuesta



Ortiz dijo que busca democratizar Bolivia, hacer que la justicia sea independiente, y generar un nuevo presidencialismo en que la gente controle al primer mandatario y no que el presidente controle a la gente.



Aseguró que luchará contra la corrupción. Dijo que el No del 21F, no fue sólo un rechazo al prorroguismo, sino también al abuso y abandono de las necesidades de la población.



Negó que su propuesta sea de privatizar, sino realizará auditorias a empresas públicas y las institucionalizará, puesto que ahora a su criterio esas compañías son de “pegas para masistas”.



Respecto a la Casa Grande del Pueblo, dijo que como presidente le bastaría los dos pisos del Palacio Quemado. Buscará qué uso darle al edificio inaugurado por Evo Morales.