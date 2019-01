Registro para el Sistema Único de Salud se prolongará hasta el 28 de febrero







02/01/2019 - 12:10:05

La Paz, (ABI). - Desde hoy miércoles 2 de enero y hasta el 28 de febrero se implementará el registro de personas para el Sistema Único de Salud que prevé inscribir a 5.800.000 ciudadanos que no tienen ese beneficio en Bolivia, ratificaron el miércoles autoridades de Salud.



Según las previsiones del Ministerio de Salud, se desplegará funcionarios de esa cartera de Estado en diferentes centros de salud en esta etapa inicial de la implementación de ese seguro gratuito de salud.



"Comunicarles que oficialmente arrancamos con la inscripción al Sistema Único de Salud el día 2 de enero en todo el país. Tenemos desplegadas personas en distintos puntos del país, vamos a proceder con la inscripción hasta el 28 de enero en la etapa inicial, luego continuará indefinidamente", remarcó en conferencia de prensa el representante del Ministerio de Salud, Adolfo Zárate.



Para el registro, los ciudadanos que no tienen seguro de salud deberán presentar su carné de identidad, además de una factura de luz o agua en los lugares previstos para esta inscripción y en ferias móviles que se organizarán en todo el país.



Los médicos se oponen a la medida y han anunciado paros escalonados porque consideran que no hay las condiciones de infraestructura, equipos y recursos humanos para consolidar un seguro eficiente.