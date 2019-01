El deseo de Año Nuevo de Salma Hayek desde la cama







02/01/2019 - 10:31:56

Infobae.- El inicio de año está lleno de buenos deseos y la actriz mexicana Salma Hayek fue una de las famosas que dedicó algunos mensajes a sus seguidores.



En su cuenta de Instagram, la estrella de Hollywood publicó primero un video de su celebración para recibir el 2019.



Después, Salma se dejó ver sobre una cama en donde estaba formada la frase "Happy New Year", con pétalos de flores.



De esa manera la actriz deseó a sus 8.4 millones de seguidores en la red social que tengan un feliz año 2019.





En su publicación más reciente, Hayek escribió un mensaje positivo.



"En este año 2019 espero que encuentres el camino que te lleve a tu más grandioso destino", escribió.







Esta semana la actriz sorprendió con unas publicaciones en la red social en las que lució su figura.



Salma se tomó unos días de descanso en la playa y posó para varias fotografías en las que portó un traje de baño.



Los comentarios destacaron lo bien que se ve.



Hayek cumplió el pasado septiembre 52 años y parece que el tiempo no ha causado estragos en su aspecto.



La actriz dice que tiene una rutina de belleza que implica lavarse la cara todas las noches, pero no hacerlo en las mañanas, pues con ella se restaría el beneficio que el descanso dejó en la piel, como la regeneración celular.



"Tengo que confesar que estoy por llegar a los 50, pero me siento muy bien. ¡Me veía peor en mi juventud!", declaró en 2015 la actriz mexicana a "The Edit".



En aquel momento, Salma reconoció que siempre había estado al límite de verse "chubby", porque le encanta la comida y el vino, pero trataba de mantenerse en forma a través de la yoga.



La protagonista de la cinta "Frida", por la que fue nominada al Oscar, nunca ha evitado hablar de la belleza, el paso del tiempo y las intervenciones estéticas.



En una charla con la revista "Allure", en 2011, Hayek dijo que toda mujer tiene derecho a preservar su juventud, pero aclaró que ella nunca se ha "hecho nada en la cara: nunca he pasado por dermoabrasión o peeling, o por inyecciones de ningún tipo, nada".



Salma ha declarado en varias ocasiones que para mantener el aspecto de su rostro sólo usa cremas y uno de los ingredientes clave es la corteza de tepezcohuite.



La actriz mexicana tiene una línea de cosméticos elaborada a base de ingredientes naturales.