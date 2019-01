La hermana de Meghan Markle integra la lista policial de personas obsesivas que ponen en riesgo a la familia real británica







02/01/2019 - 10:29:27

Infobae.- Los incesantes ataques verbales de Samantha Markle a Meghan Markle han hecho que la policía y el equipo de seguridad de la familia real británica agreguen a la hermanastra de la duquesa de Sussex a una lista de "personas obsesivas" que representan un riesgo para la reputación de los royals, según un nuevo informe.



De acuerdo con The Sunday Times, los oficiales encargados de la seguridad de la esposa del príncipe Harry, hablaron con el Fixated Threat Assessment Center (centro de evaluación de amenazas de personas obsesivas) de Scotland Yard, y analizaron las consecuencias de si Samantha intenta contactarse nuevamente con la duquesa -como lo hizo en octubre cuando visitó el Palacio de Kensington y fue rechazada-.





La misión del FTAC, según establece su página web es "evaluar y manejar el riesgo de individuos que acosan, hostigan o amenazan a figuras públicas".



"Alguien como Samantha representa un riesgo más que una amenaza. No está cometiendo un delito, pero sí le genera preocupación a la familia real", explicó una fuente de Scotland Yard a The Sunday Times.



"Hay grandes probabilidades de que avergüence a los royals. Samantha podría hacer un escándalo y ser noticia por sus acciones y verdaderamente, ya lo ha hecho", añadió la fuente; también aseguró que probablemente ya han existido comunicados oficiales sobre el comportamiento de la estadounidense y cómo responder a sus exabruptos.





Tras leer el artículo, Samantha respondió a través de su cuenta de Twitter: "Esto es ridículo ya que estoy en silla de ruedas y vivo en otro continente. Pedir que se haga lo correcto con respecto a nuestro padre está lejos de ser una obsesión. Terminen con sus mentiras o serán demandados".



Scotland Yard, por su parte, aseguró que no confirman la identidad de ninguna persona que pueda ser de interés a las autoridades hasta que no exista una denuncia.



Samantha es conocida por sus duras críticas en contra de la duquesa, aunque públicamente intentó levantar la bandera de la paz en varias oportunidades. Meghan está distanciada de su hermana desde que se hizo pública su relación con el nieto de la reina Isabel y con su padre desde el enlace real.