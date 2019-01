Estas son las nuevas funciones que WhatsApp lanzaría este año







02/01/2019 - 10:14:45

Actualidad.- El servicio de mensajería instantánea WhatsApp prepara varias sorpresas para los usuarios en el año 2019. Al menos cuatro nuevas funciones serían lanzadas este año, según reporta el portal Business Today.



Mensajes de voz consecutivos



Esta nueva función permitirá reproducir continuamente varios mensajes de voz recibidos de manera consecutiva.



Como señala el portal Wabetainfo, la función comenzaría a actuar cuando WhatsApp detecte dos (o más) mensajes de voz. Después del final del primer audio, la aplicación notificaría al usuario con un sonido. Inmediatamente después se reproduciría el siguiente mensaje. En medio, el usuario no tiene que hacer nada. WhatsApp también reproduciría una breve señal al final del último mensaje de voz si no hay otros para reproducir.



Modo oscuro



Con esta actualidad todos los colores claros de la aplicación pasarán a ser presentados en tonos oscuros.



Esta función tendrá varias ventajas. Primero, ayudará a reducir la tensión en los ojos del usuario durante el uso de WhatsApp de noche o en condiciones de poca luz, porque el brillo de la pantalla no será tan luminoso. Además, el "modo oscuro" ayudará a conservar la batería en teléfonos con pantallas OLED.



Vista previa de video



Esta función permitirá a los usuarios ver videos directamente en la notificación "push".



Sin embargo, WABetinfo anunció esta novedad solamente para los usuarios de iOS. Aún no está claro si estará disponible para Android.



Anteriormente, WhatsApp había introducido una funcionalidad similar que permite obtener una vista previa de imágenes y GIF.



Clasificación de contactos



Esta actualización ayudará a WhatsApp a clasificar automáticamente a todos sus contactos para detectar con cuáles interactúa más.

¿La publicidad está a punto de llegar a la aplicación?

¡Prepárense!: WhatsApp confirma que la publicidad llega a la aplicación



Sin embargo, la empresa también lanzará este año una novedad no deseada por los usuarios.



El vicepresidente de WhatsApp, Chris Daniels, recientemente confirmó que a principios del 2019 los anuncios serán puestos en la sección de "estados".



La función de "estados" permite al usuario publicar una serie de imágenes o videos que se encuentran en la plataforma por un período limitado. La monetización de la sección de "estados" sería parecida a las "historias" de Instagram o Facebook, donde los anuncios están integrados entre las publicaciones.