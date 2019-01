El único ayunador de La Paz: Prefiero morir en esta huelga







02/01/2019 - 07:54:19

Página Siete.- Henry Rojas, el huelguista que aún continúa en el piquete que se instaló en La Paz, afirmó que prefiere morir antes que permitir que el presidente Evo Morales se quede en el poder. El punto de ayuno, que se estableció en contra del binomio Evo-Álvaro, cumplió ayer el día 15.



“Prefiero morir en esta huelga de hambre, antes que permitir que Evo Morales y Álvaro García Linera y su régimen continúen en el poder como cáncer, usufructuando las herramientas del poder para su beneficio”, afirmó el activista.



En La Paz, el 17 de diciembre de 2018 se estableció el piquete en la iglesia Las Carmelitas, con un grupo de cinco ayunadores. El 26 de diciembre, el Comité Cívico Pro Departamento de La Paz anunció el levantamiento de la medida. Rojas prosiguió con el ayuno.



“Este régimen, en sus aprestos de consolidar la candidatura de Evo Morales en las primarias y subsecuentemente las generales, no cede ni espacio ni tiempo. Trabaja los 365 días”, dijo.



El activista informó que en este momento continúan los piquetes de Cochabamba, de Pando y de Sucre. Sobre la medida que se estableció en esta última región, el huelguista manifestó: “En Sucre todavía hay dos valientes mujeres”.



Las razones por las que lleva adelante la huelga -aseguró Rojas- son la defensa del 21F. “El respeto del voto es esencial para la democracia. Si no se respeta el voto y la democracia, no se está respetando la Constitución”, afirmó.



El activista también exige, entre otras reivindicaciones, la abrogación de Ley 1096, la renuncia de los vocales del TSE y la cancelación de las primarias.



El huelguista expresó que, a nivel nacional, se está trabajando de manera coordinada en un documento “para poder amalgamar este momento y en ese planteamiento de las nuevas estrategias, poder impulsar y consagrar los criterios de unidad en pos de la última línea de defensa del voto del 21F”.



El Gobierno, sobre las huelgas que se establecieron en contra del binomio azul, llegó a decir que tiene infiltrados en los piquetes. “Quiero que sepan. Donde están haciendo huelga, nuestros compañeros inteligentes también están haciendo huelga. Estamos bien informados”, afirmó Morales el 23 de diciembre de 2018.