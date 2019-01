Los abogados y el Defensor identifican 13 fallas en la Justicia







02/01/2019 - 07:50:51

Opinión.- El Colegio de Abogados de Cochabamba y la Defensoría del Pueblo en Cochabamba coinciden en que la mayor falencia de la Justicia en 2018 fue que los jueces actuaron por presión de intereses económicos, políticos, corporativos y actos de amedrentamiento.



El presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, Florián Zapata, expresó su disconformidad y desaliento porque la Justicia, día que pasa “se vuelve más caótica e informal”. Identificó ocho principales problemas de la Justicia en Cochabamba.



1.- Cada juez y cada fiscal tiene su propio código e interpretación de la ley y los abogados quedan en posición crítica frente a ciudadanía y sus clientes.



El Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional un día hacen una interpretación de la ley y, en función a determinadas circunstancias o presiones cambian diametralmente de criterio.



En la valoración de las pruebas y la ponderación de los elementos de convicción necesarios para la aplicación de las medidas cautelares, unos jueces entienden por domicilio de una manera, otros tienen criterios diferentes igual que en la valoración de las pruebas.



2. Fiscales y jueces son insuficientes para la cantidad de causas y también falta personal auxiliar.



3. El Consejo de la Magistratura se ufana de haber suspendido decenas de jueces, pero esas medidas agravan la retardación de justicia. Los jueces en suplencia no tienen tiempo para atender las causas.



4. Las acciones de libertad y amparo ocupan demasiado tiempo a jueces ordinarios.



5. El Ministerio Público litiga con fotocopias simples , cuando las normas en el área civil establecen que los documentos deben ser legalizados.



6. Avasallamiento de la ley por el Ministerio Público. En los alegatos o fundamentación de medidas cautelares manifiestan que “de no darse curso al petitorio de la Fiscalía, se verán obligados a iniciar proceso por prevaricato o disposiciones contrarias a la ley. Los abogados también anuncian procesos contra el juez, que “ ya no tiene estabilidad ni certeza jurídica porque está con miedo”. Por ello, el juzgador prefiere inclinarse del lado que tiene mayor poder, firmeza o autoridad y dejar en desprotección a la otra parte.



7. Las centrales de notificación y de recepción de memoriales tienen una “burocracia perjudicial, porque se pierden memoriales, actuados y pruebas”.



Zapata aconseja volver al sistema antiguo, donde el litigante entregaba los documentos en el juzgado.



8. Falta de presupuesto, porque el Tesoro General de la Nación asigna al Órgano Judicial menos del 1 por ciento del Presupuesto General.



Según el representante del Defensor del Pueblo, Nelson Cox, los problemas de la justicia son:



9. Se abusa de estrategias jurídicas para dilatar y cansar al sistema procesal penal, como forma de defender a sus clientes.



10. El área laboral ha colapsado. La Jefatura de Trabajo ni siquiera hace trámites jurisdiccionales para sancionar a los empleadores incumplidos y se inician juicios, pero las apelaciones que impulsan los empleadores demoran años.



11. Es importante desjudicializar muchas situaciones. La conciliación ayuda a resolver litigios de forma corta, pero no hay conexión entre las oficinas de conciliación con la Policía y las alcaldías.



12. Hay problemas en la aplicación del Código Niño, Niña, Adolescente.



Las Defensorías de la Niñez y los jueces mixtos de provincia no aplican adecuadamente la protección a la infancia con respecto a guardas, tutelas y casos de violencia.



13. Falta supervisión de cumplimiento procesal desde el Tribunal de Justicia, para evitar que los presos sigan en el penal y activen alertas tempranas cuando se cumplen plazos o hay un abandono de parte del Ministerio Público.