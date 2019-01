El reto de Bolivia en el certamen y un grato recuerdo en Brasil







02/01/2019 - 07:42:30

Los tiempos.- Antes de pensar en las clasificatorias mundialistas Catar 2022, el seleccionado boliviano tiene por delante la participación en la Copa América Brasil 2019, en junio, un país que cuando el fútbol boliviano voltea a mirar saca pecho, porque ahí fue donde escribió un hecho histórico con la conquista de cuatro triunfos, una marca inolvidable en condición de visitante.



El primer semestre del año, a nivel de selecciones, estará marcado por la preparación de los equipos para llegar en las mejores condiciones posibles a la Copa América, un torneo que viene realizándose desde 1916 y que dará un perfil sobre el nivel con el cual llegan los equipos a las clasificatorias mundialistas, a celebrarse desde octubre y con una duración de dos años.



El entrenador César Farías ha trabajo con la Selección Nacional en 2018 pensando en la Copa América, con partidos de preparación fuera del país para que los futbolistas se desempeñen en escenarios extraños con el público en contra; sin embargo, esta labor ha sido envuelta con un manto de incertidumbre cuando dentro del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) hay miembros que han abierto la posibilidad de contratar a otro profesional en lugar de Farías, quien tiene respaldo del titular, César Salinas. Sólo falta la rúbrica del contrato con el DT venezolano.



Con 10 partidos amistosos disputados en 2018, todos como visitante, de los cuales ocho fueron bajo la dirección técnica de Farías (una victoria, cuatro empates y tres derrotas), el Equipo de Todos se ha preparado para la Copa y Farías pidió a la dirigencia utilizar la fecha FIFA de marzo para jugar dos cotejos, realizar microciclos en La Tamborada (Cochabamba) y una concentración de 21 días antes del inicio del certamen.



Bolivia comenzó su participación en la Copa América en 1926 con su debut en Chile, donde no obtuvo ningún punto y quedó último. En este certamen, los hechos principales del seleccionado estuvieron en la conquista del título de campeón en 1963 y el vicecampeonato en 1997, ambos en condición de local.



Como visitante, los números han sido contrarios al cuadro verde, salvo en una ocasión: en la edición de 1949 cuando el anfitrión fue Brasil (organizador por tercera vez), donde ante los ojos del continente, Bolivia ganó cuatro compromisos en siete presentaciones. Hasta el momento no hubo campaña que iguale o supere esa actuación fuera del territorio nacional.



De acuerdo a los datos de esa época, el plantel verde derrotó a Ecuador (2-0), Uruguay (3-2), Chile (3-2) y Colombia (4-0); pero también conoció la derrota ante Brasil (1-10), Perú (0-3) y Paraguay (0-7). El equipo estaba dirigido por el entrenador Félix Deheza y entre las principales figuras estaban: Víctor Agustín Ugarte, Vicente Arraya y Mario Mena, por citar algunos.



En ninguna de las dos anteriores versiones de la Copa que tuvo como organizador a Brasil (1919 y 1922) hubo participación de Bolivia. En la cuarta, en 1989, Bolivia perdió ante Uruguay (0-3) y Chile (0-5), y empató con Ecuador (0-0) y Argentina (0-0).







LA VERDE NO GANA DESDE EL TORNEO CHILE 2015



Hace cuatro años, en la última Copa América disputada en Sudamérica (en 2016 se jugó la edición Centenario en Estados Unidos), Bolivia rompió una mala racha de 18 años sin poder ganar. Ahora, en 2019 vuelve a tener pendiente la labor de volver a la victoria.



En Chile 2015, Bolivia empató 0-0 con México, venció 3-2 a Ecuador y perdió 5-0 con Chile, por el grupo A. En cuartos de final, fase a la que no accedía desde la cita organizada en el país en 1997, el Equipo de Todos cayó 3-1 con Perú.



En la Copa América Centenario, por el grupo D, la Verde perdió 2-1 con Panamá, 2-1 ante Chile y 3-0 con Argentina.