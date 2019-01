Gobernación de Tarija rechaza licitación para la Planta de Polipropileno







02/01/2019 - 07:41:02

El País.- Un paso previo para la inversión a la Planta de Propileno-Polipropileno (PPP) en el Chaco es asegurar las reservas hidrocarburíferas del departamento, y por tal razón, la Gobernación, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, rechazó las últimas declaraciones del Ministro de este sector, Luis Alberto Sánchez, quien señaló retomaría este proyecto el 2019.



Sánchez se refirió al proyecto de la Planta de Propileno – Polipropileno, como uno de los retos que encarará el sector hidrocarburos. “Se realizará el lanzamiento de dos licitaciones para la planta Propileno – Polipropileno. Estos primeros meses, la licitación para la ingeniería a detalle y, seguramente, el último trimestre estaríamos listos para lanzar la licitación para la Ingeniería Procura y Construcción (IPC) de la planta”, informó.



Sin embargo, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, recalcó que la posibilidad de proseguir con el proyecto de la planta en Bolivia sería tras asegurar la producción de gas. “En este momento la producción ha caído. Sería irresponsable pensar que en este momento es un proyecto viable. No tenemos producción ni siquiera para cumplir con los actuales mercados”, sostuvo.



Según Castrillo, la única posibilidad de que la Planta de Propileno-Polipropileno funcione en toda su capacidad con la cantidad de producción que actualmente está probada es dejando de exportar gas a Argentina y a Brasil. La industrialización de los hidrocarburos son una alternativa a la producción excedente por la falta de mercados externos, pero Castrillo aseguró que aun en caso de proseguir con el proyecto “es un negocio que solo beneficiará al Estado y no así al departamento”. Por el contrario, las afecciones medioambientales también podrían convertirse en un riesgo.



La ingeniería básica de la planta supuestamente está en avance. El Gobierno argumentó que por razones de una nueva coyuntura en los mercados del polipropileno -que cambia con la creación de nueva tecnología- se está realizando un análisis para adecuar la próxima planta de producción de plásticos a la nueva realidad.



“Estamos trabajando en estudios de mercado, comercialización porque no solo es construir la planta, sino que, paralelamente, debemos garantizar empresas que puedan transformar el pelet (materia prima de los plásticos) en valor agregado como mesas, sillas, accesorios para vehículos, y un sinfín de productos. Para ello, debemos atraer inversión nacional y extranjera, es por eso que decimos que la planta Propileno – Polipropileno será la madre de las industrias”, argumentó el Ministro.



La planta, en principio, será construida en la provincia Gran Chaco, municipio de Yacuiba. Demandará una inversión de 2.200 millones de dólares, los cuales ya se encuentran garantizados con recursos propios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a través de financiamiento otorgado por el Banco Central de Bolivia (BCB).



Otro proyecto planificado para esta nueva gestión son las inversiones en los combustibles verdes. Se estimó comprar 80 millones de litros de alcohol anhidro de los ingenios azucareros entre ellos parte de la producción del Chaco, pero se incrementó la expectativa hasta alcanzar los 150 millones de litros. “Nuestro reto es incorporar la próxima gestión una nueva gasolina la super etanol 97, el plan piloto de la importación de vehículos Flex Fuel y el ingreso en el último trimestre del biodiesel, todo esto tendrá un fuerte impacto en el país”, expresó Sánchez.



Segunda convocatoria para la licitación de la PPP



En junio del 2017, el ministro Sánchez anuló la convocatoria a la cual se presentó -y fue recomendada- la asociación accidental conformada por Técnicas Reunidas y Tecnimont. El Ministro dijo que no volvería a licitar hasta que no estuviera seguro de que los mercados eran seguros y las tecnologías las más adecuadas. Las licitaciones debían estar listas en agosto del 2018 pero el Gobierno aseguró que en los primeros meses del 2019 se tendría lista esta etapa para pasar a la ejecución del proyecto.