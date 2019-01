Segundo aguinaldo provoca molestia en dos sectores aliados del MAS







02/01/2019 - 07:39:33

El Día.- El pago del segundo aguinaldo que determinó el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para este fin de año, genera polémica y molestia en varios sectores sociales del país.



Sin embargo, dos de ellos la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype) han ratificado su desacuerdo total, anunciando a la vez que analizarán su relación con el presidente Evo Morales.



Distancia. El representante de la Conamype, Humberto Baldiviezo, ratificó que ellos no pueden pagar el segundo aguinaldo.



Anunció que por ello evaluarán si continúan el apoyo al presidente Evo Morales. "Para dar una posición política tenemos un ampliado nacional (a realizarse) la segunda semana de enero para sacar una resolución y un planteamiento hacia el Gobierno, de cómo se encuentran las mypes, ahí se verá si se sigue o se quita el apoyo al presidente", dijo Baldiviezo.



Agregó que les da igual ser parte o no de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) y que hace tres meses que no participan de reuniones con esa organización.



Incluso observó que la "Casa Grande del Pueblo" esté amoblada con manufactura china y no nacional, haciendo notar que no se da prioridad a lo hecho en Bolivia.



Tensión. Por su parte, la COB resolvió no participar en las reuniones de la Conalcam, por el conflicto que mantiene con el Gobierno debido al segundo aguinaldo. "Aquellos dirigentes que asisten a la Conalcam no van a asistir por resolución de este ampliado nacional y aquellos que (participen) van a ser sancionados de acuerdo a nuestro estatuto. "Los trabajadores se van decepcionados", dijo el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.



Autoridad. Por ello, el presidente Evo Morales llamó "platistas" a algunos dirigentes de la COB que rechazan el reglamento del doble aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”. "Lamento mucho, algunos sectores de la COB rechazan, parecemos ya platistas, platistas, pero tenemos que ser de la patria, no solo pensar en la plata, eso es hacer patria", sostuvo el primer mandatario en un evento desde Cochabamba.



Apoyo. Por su parte, Rolando Borda, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, brindó el respaldo total al presidente en un evento en Puerto Quijarro.



Aseguró que la COD cruceña, continuará siendo aliada del Gobierno y profundizará el “Proceso de cambio”, que impulsa el gobernante MAS.