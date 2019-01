Always analiza jugar a las 12:00 en El Alto





02/01/2019 - 07:39:21

Página siete.- Always Ready analiza jugar sus partidos del torneo Apertura al mediodía en El Alto. Esa es una de las propuestas que presentará el club millonario al consejo superior de la División Profesional, el cual se reunirá el martes 8 y miércoles 9 de este mes , en Cochabamba, para aprobar el fixture del torneo 2019.



“Es un tema que está en análisis. Queremos jugar a las 12:00, pero también presentaremos las propuestas de las 15:00 y 16:00, todo dependerá de la televisión”, resaltó Marcelo Ortiz, dirigente de Always Ready.



El estadio Municipal de Villa Ingenio será la sede del recién ascendido al profesionalismo. “El escenario está totalmente habilitado. Ya fue sujeto de inspección por el director de competiciones, Adrián Monje. Faltan pequeños detalles que mejorar, en la parte externa del estadio. Hablamos con personeros de la Alcaldía de El Alto y nos garantizaron que harán arreglos para mejorar los accesos”, añadió el directivo millonario.



Ante Bolívar y Tigre, en el Siles



Ortiz adelantó que en los encuentros ante Bolívar y The Strongest, lo más probable es que su equipo juegue en el Hernando Siles.



Este tema será analizado en la reunión de la próxima semana en la que se definirá el reglamento de campeonato, el fixture y la posible aprobación de la propuesta para que los jugadores naturalizados jueguen en cancha como bolivianos.



Para encarar el torneo Apertura, Always sumó 11 futbolistas (Brian Hinojosa, Eder Jordán, Jorge Cuéllar, Diego Armando Echeverri, Juan José Mezú, Luis Copete, Raúl Olivares, Damir Miranda, Nelson Cabrera, Fernando Adrián y Heber Leaños) en a su plantilla y va por más. “La próxima semana completaremos el plantel con algunos más. Queremos tener a parte de nuestra plantilla trabajando desde el 3 de enero”, apuntó Ortiz.



El dirigente confirmó que se analiza la posibilidad de que el plantel inicie una concentración cerrada en una localidad cercana al lago Titicaca.



Óscar Villegas es el responsable de las divisiones menores



El extécnico de las divisiones menores de Bolívar Óscar Villegas asumirá el cargo de formación en Always Ready.