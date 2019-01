La Feicobol apostará este 2019 por tres nuevas ferias sectoriales







02/01/2019

Los Tiempos.- A partir de los resultados positivos alcanzados con las ferias especializadas o monográficas, y siguiendo las tendencias internacionales, la Fundación para la Feria Internacional de Cochabamba Bolivia (Feicobol) apostará este año por este tipo de vitrinas con la incorporación de tres nuevos eventos: la cumbre mundial de la quinua en junio, una de salud y bienestar y de educación.



“Son tres rubros potenciales que hemos identificado e inscrito en el calendario de ferias del país de 2019. Nuestro plan de trabajo de este año tiene el desafío y sigue la línea de innovar y seguir creciendo mejorando las experiencias personalizadas a través de los servicios, tecnologías, logística que la Feicobol ofrece a los expositores y visitantes a nuestras ferias”, informó la gerente general de la fundación, Eunice Achá.



Señaló que ya están trabajando con los diferentes operadores para organizar el encuentro mundial de la quinua, un importante sector del país al que no sólo se espera reunir en el evento para que muestre su potencial productivo, sino que se convierta en un congreso con el desarrollo de charlas y se incluya la parte experiencial. “Hoy la clave no sólo es vender servicios, sino también experiencias, por lo que este evento priorizará la oferta de buenas experiencias”, resaltó Achá.



¿Por qué la quinua, si Cochabamba no es la mayor zona productora de este alimento? Explicó que es cierto que los mayores cultivos de quinua no están en el departamento, pero su ubicación central hace que sea estratégica y responda a la proyección que tiene Feicobol, de convertir a Cochabamba en el centro de ferias, eventos y congresos, “ser un centro articulador de los operadores de las diferentes rubros no sólo de la región, sino de todo el país”.



Con relación a las otras dos ferias especializadas, sobre salud y bienestar y de educación, dijo que éstas se retomarán después de muchos años, pero con nuevos desafíos, la inclusión de innovaciones para hacerlas atractivas y en el marco de la estrategia departamental de turismo que precisamente ha identificado estos dos rubros como potenciales.



Achá anotó que verán otros rubros regionales con los cuales se pueda trabajar para fortalecerlos a través de las ferias, además de seguir ampliando las ferias sectoriales y la multisectorial ya posesionados.



La ejecutiva de la Feicobol precisó que la tendencia mundial en ferias son las especializadas, ya muy pocos países, entre ellos Bolivia, Panamá y Paraguay, continúan con las generales o multisectoriales.



Afida, la entidad que aglutina a las ferias de los diferentes países y promueve a nivel mundial las inscritas en su calendario, tiene una categorización de 27 sectores y cada una con subsectores. Entre estos se encuentran las ferias agrícolas y forestales, turismo, de entretenimiento y ocio, de bienes raíces, medio ambiente, empaques, construcción, automóviles, alimentos, educación, entre algunos.



“Colombia por ejemplo tiene un sinnúmero de ferias sectoriales de negocios, no se ve mucho el show, y en todo Latinoamérica se están enfocando a las monográficas, hay un universo amplio en el cual se puede incursionar y las generales son una más. Tenemos que fomentar mucho más la cultura de ferias, los eventos internacionales, para mostrar la parte productiva, pues tienen una alta incidencia en el PIB”, mencionó.