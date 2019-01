Arranca hoy en todo el país el registro para beneficiarse con el nuevo seguro de salud







02/01/2019 - 07:28:44

Opinión.- El director general de seguros de Salud, Juan Carlos Calvimontes, informó que el registro de beneficiarios del departamento de Cochabamba para el Sistema Único de Salud (SUS) se inaugurará este 2 de enero en el hospital ´San José Obrero´, de la zona de Ironcollo, en el municipio de Quillacollo.



Entre tanto, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, pidió que se inicie un juicio de responsabilidades contra los responsables del SUS, porque se pretende implementar el seguro universal sin haber una ley que lo regule.



El Gobierno dijo que desde hoy se iniciarán las inscripciones para el SUS, sin embargo, el Legislativo entró en receso sin haber aprobado la ley, y ni haber recibido el proyecto, que disponga el funcionamiento del seguro.



“Vamos a pedir a los parlamentarios que promuevan un juicio de responsabilidades, porque hoy día no hay ley. Mientras no haya ley, no pueden entrar en los hospitales, no se puede hacer nada porque todo estaría siendo ilegal", dijo Larrea.



Según el dirigente médico, al no haber esa norma, la implementación del SUS incurre en usurpación de funciones y va en contra de la norma establecida. Afirmó que se está engañando a la gente con el seguro.



El representante del ministerio de Salud, Adolfo Zárate, explicó que se prevé inscribir a 5.8 millones de personas al SUS en Bolivia.



Zárate también dijo que se inscribirá a todas las personas que no cuenten con un seguro de salud en las edades comprendidas entre mayores de cinco y menos de 60 años y ese trabajo se extenderá hasta el 28 de enero de manera inicial.



Sin embargo, Larrea ratificó la posición de los médicos que consideran al SUS una improvisación realizada con intenciones demagógicas electoralistas. Confirmó que el jueves y viernes habrá paro nacional del sector salud como protesta contra el proyecto del Gobierno.



Por su parte, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rodolfo Mena, recordó que el requisito de inscripción es la presentación de la cédula de identidad y la fotocopia de una factura de consumo de electricidad o agua.



"Los que no tienen (las facturas) les van a hacer un croquis de vivienda", agregó.



Aclaró que la inscripción será gratuita y no demorará más de tres minutos. Para Larrea, la desinformación que tiene el Gobierno sobre el tema de salud llevará al SUS a la catástrofe.



Mi apuntes



El proyecto prevé contratar 8.000 médicos en los nueve departamentos para realizar una cobertura de 5.8 millones de bolivianos.