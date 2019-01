Educación tiene menos plata este año y Comunicación, 4 veces más







02/01/2019 - 07:26:49

Los Tiempos.- Este año, el presupuesto del Ministerio de Educación se reduce en por lo menos 83 millones de bolivianos respecto de la gestión pasada, es decir, de 288.589.149 millones de bolivianos a 205.505.067, mientras que los recursos para la repartición de Comunicación se multiplican por cuatro, pasando de 150.171.490 a 527.302.500 millones de bolivianos. Es lo que se constata comparando las asignaciones ministeriales de los recursos del Estado en 2018 y este año.



Estos son los datos del Presupuesto General 2019, en la clasificación por instituciones y grupo de gastos, gasto total que comprende proyectos de inversión más otros gastos.



Los datos oficiales del Ministerio de Economía dan cuenta que cinco son los ministerios que se llevan el grueso del presupuesto de esta gestión, siendo el despacho de Gobierno uno de los que más recursos dispone con una asignación de 3.715.681.612 bolivianos, que se constituye en una cifra superior de por lo menos 3.500 millones de bolivianos respecto a lo asignado para Educación.



Al Ministerio de Gobierno, le siguen Defensa con 3.288.402.850 bolivianos, de la Presidencia con 2.642.994.109, Obras Públicas con 2.534.060.027 y Salud con una asignación de 1.846.578.331 bolivianos.



El monto de las cinco carteras mencionadas, que tienen un presupuesto agregado en lo que se refiere a proyectos de inversión y otros gastos superiores a mil millones de bolivianos, alcanza a 14.027.716.929 bolivianos. Las cinco reparticiones se llevan el mayor porcentaje de los recursos asignados para este 2019, que alcanzan a 18.281.855.369 bolivianos, es decir, que 4.000 millones de bolivianos son asignados a los otros 15 despachos en lo que respecta al presupuesto agregado.



Educación



Según estudios, el gasto en educación históricamente se destina en casi un 95 por ciento al pago de salarios. Si se toman las cifras de los últimos años, el gasto corriente (sin universidades) corresponde casi en su totalidad a salarios, de una planilla de más de 170.000 maestros, con un crecimiento promedio de 4.000 ítems por año.



Cabe señalar que el elevado porcentaje del gasto corriente no toma en cuenta los gastos de materiales educativos que se erogan como inversión y tampoco los gastos en servicios (luz, agua, teléfono), mantenimiento de las unidades educativas, que deben ser cubiertos por los gobiernos municipales.



Los recursos del sector educativo tienen básicamente tres fuentes de financiamiento: el aporte del TGN, los recursos externos (créditos y donaciones) y los aportes municipales.



Salud



Los gastos programados para Salud para la gestión 2019 se incrementaron de 1.730.719.575 bolivianos a 1.846.578.331 bolivianos, es decir, subió en 115.858.756 bolivianos. Este aumento estaría relacionado con la implementación del Seguro Único de Salud (SUS), que iniciará su actividad con la afiliación desde hoy.



Sin embargo, los profesionales del área señalan que se requiere un incremento en el gasto en salud hasta al menos el 10,3 por ciento del PIB.



De acuerdo con un estudio del economista Julio Linares, sin contar con el aporte de los municipios, se precisan más de 400 millones de dólares de arranque, por lo que son “insuficientes los 200 millones que comprometió el Gobierno para 2019”.







COMENTARIOS



"Se presupuesta 527 millones bolivianos y es año electoral, esto nos hace suponer que el presupuesto ajustado será mucho mayor, se verá en el reformulado”. Gonzalo Barrientos. Diputado Unidad Demócrata



"No hay las condiciones para implementar el SUS, lo que se habrá creado son las condiciones ideales para nuevos conflictos que llevarán al fracaso del proyecto". Fernando Romero. Sirmes La Paz







CUESTIONAN QUE EL OFICIALISTA MAS ASIGNE RECURSOS DISCRECIONALMENTE



El Presupuesto General del Estado (PGE) de este año tiene una esencia electoral y eso se ve en la asignación de recursos económicos de forma discrecional, toda vez que decide priorizar el tema comunicacional con miras a las elecciones primarias y generales de este año.



Una muestra es que para las transmisiones, presumiblemente de gestión de Evo Morales, destina 120 millones de bolivianos.



El diputado Gonzalo Barrientos de Unidad Demócrata (UD) refiere que en 2011 se asignaron 74,2 millones de bolivianos y ahora el presupuesto llega a 527 millones de bolivianos para este 2019.



“Se presupuesta 527 millones de bolivianos y es año electoral, esto nos hace suponer que el presupuesto ajustado será astronómico y seguro estará cerca a los mil millones de bolivianos”, señaló el asambleísta.



En tanto, la politóloga Patricia Velasco señaló que no debe extrañar este incremento, porque Morales siempre ha estado en campaña. “En este presupuesto en el gasto se observa alrededor de una baja de 83 millones de dólares en Educación, en Salud ahora se ve un incremento de 115.858.756 bolivianos, es decir, de 1.730.719.575 bolivianos a 1.846.578.331 bolivianos”, indica la analista Patricia Velasco, al sostener que no tiene relación con el incremento que se da a Comunicación, y que sólo en transmisiones gubernamentales, 120 millones de bolivianos, supera el aumento a Salud, que es algo más de 115 millones de bolivianos.