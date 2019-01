Oriente contará con los goles de Zeballos







02/01/2019 - 07:25:33

El Deber.- Luego de que finalizó el torneo Clausura, en el que Oriente acabó octavo con 38 puntos, se habló mucho de si el paraguayo Pablo Zeballos iba a continuar o no en el plantel. Pero el presidente albiverde, Yimy Montaño, confirmó que “se tiene que presentar el 3 de enero” dejando en claro que el delantero debe cumplir con el contrato establecido.



La actuación del atacante fue con altibajos acabando el Clausura con 11 goles, de los cuales los últimos dos los marcó ante Bolívar en la última fecha. Había mucha expectativa en el rendimiento del delantero que volvió a Oriente luego de un primer ciclo exitoso. Su estado físico fue criticado, un aspecto que debe mejorar, según confirmaron desde adentro.



El rendimiento albiverde en general no fue bueno y a Zeballos, con todos los altibajos que tuvo, le bastó para sobresalir en un equipo que sufrió turbulencias con la salida del técnico Juan Manuel Llop, pero sobre todo por la crisis dirigencial que se desató luego de la salida del ahora expresidente José Ernesto Álvarez.



Con Mauricio Soria al mando, los albiverdes tiene marcado el reinicio de labores este jueves y es casi un hecho que habrá una concentración cerrada. El técnico apunta a un trabajo fuerte en lo físico, ya que una de las características de sus equipos es el despliegue que tienen. Es por eso que su objetivo es contar, para el reinicio de labores, con el plantel completo.



Para el torneo son seis los extranjeros permitidos y de momento Oriente tiene a Zeballos incluido. Los otros dos son Marcel Román y Maximiliano Freitas, y negocia con los volantes ofensivos Ricardo Blanco y Lucas Mugni, ambos de Argentina. Estos dos nombres se tenían que definir hasta el cierre de esta edición, ya que la dirigencia sabe que el tiempo apremia.



El delantero que está asegurado es José Alfredo Castillo, que este año tendrá su cuarto ciclo en el equipo de sus amores. Además, Soria debe evaluar si contará o no con Deni Bejarano y con Alberto Pinto, quienes alternaron en el banco de suplentes durante el anterior campeonato.



En Oriente ya se estableció que el presupuesto de la planilla es de $us 200.000, ya que el objetivo es pelear por el título para devolverle la confianza a una hinchada sedienta de un título desde el 2010. Existe mucha expectativa en lo que pueda hacer el técnico Mauricio Soria, que fue presentado la pasada semana junto a Romel Quiñónez.



Los otros refuerzos que tendrá Oriente son los zagueros Ronald Raldes y Mario Cuéllar, que se unirán a Gustavo Olguín, que viene de las menores del club. Según Montaño, es posible que el miércoles también se presenten otros jugadores, ya que “buscamos el equilibrio”, dijo anticipando refuerzos de proyección. De momento las negociaciones continúan.



Oriente Petrolero no solo debe alistarse para encarar el torneo Apertura de la División Profesional que comenzará el 20, sino también la Copa Sudamericana, teniendo como rival a Águilas Doradas de Colombia. Es por eso que se está apostando por un plantel largo que permita un recambio ante el requerimiento del entrenador.