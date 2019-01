Blooming ficha al brasileño Rafael Barros







02/01/2019 - 07:23:49

El deber.- Blooming se reforzará para la temporada 2019 con el jugador Rafael Barros Silva. El delantero llegaría para sumarse a un plantel que apunta a ser gran protagonista, luego de la discreta campaña pasada.



Según informaron fuentes del club, se trata de un delantero que define muy bien y que cumple con lo que la dirigencia y el cuerpo técnico que comanda Erwin Sánchez, esperaban. Pero no será el único delantero en llegar ya que también se está en busca de cerrar con un delantero nacional.



Hasta el final de la tarde se definirá también si se queda o no Gustavo Britos de buena campaña en 2018. Si no se arregla, llegará el también brasileño Rafihna Allan Mollercke, un volante de creación que ha tenido buenas actuaciones en el año que se va. En Blooming están reforzando la zona ofensiva luego de la ida de César Pereyra y Hugo Bargas.



La academia tiene previsto comenzar su trabajo de reacondicionamiento físico este jueves, luego de que se realice la revisión médica. Está previsto que el miércoles presenten a tres refuerzos, además de Gabriel Ríos y Óscar Velásquez que ya fueron aseguraron en días pasados.