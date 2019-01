Arancibia, a un paso de quedarse en Wilstermann







01/01/2019 - 21:07:55

Los Tiempos.- El portero Álex Arancibia, que militó en los últimos dos años en Wilstermann, está cerca de llegar a un acuerdo para permanecer una temporada más en el Aviador, luego de las últimas negociaciones que sostuvieron las partes.



Una fuente allegada al directorio rojo le aseguró al Número Uno que Arancibia y Wilstermann ya tienen un principio de acuerdo, empero aún no se consolidó la firma de la ampliación de contrato por un año más.



No obstante, aún se maneja la posibilidad del retorno del portero Hugo Suárez, quien pretende cerrar sus últimas temporadas de actividad en Wilstermann.

Asimismo, para la jornada de hoy se espera que la directiva y el volante Cristhian Machado puedan llegar a un acuerdo; caso contrario, el jugador podría fichar por Royal Pari (a pedido del DT Roberto Mosquera), previo pago de 100.000 dólares para que pueda actuar en otra institución del país.



En cuanto al caso de Juan Carlos Arce, el directorio sigue negociando con el delantero cruceño, quien además estudia la posibilidad de continuar en Bolívar o pasar a The Strongest, considerando que su posible fichaje por Oriente Petrolero se caería debido a sus altas pretensiones económicas. En la semana se cerrarán los temas de fichaje pendientes.