U, entre seguir o morir







01/01/2019 - 21:06:29

Correo del Sur.- Universitario de Sucre estudia dos alternativas para 2019: disolverse como club o rearmarse para la Copa Simón Bolívar y retornar al seno del fútbol profesional.



El equipo docto se salvó del descenso de categoría en 2017 tras ganar 1-0 a Petrolero en un partido de desempate en Sacaba (Cochabamba).



El fantasma del descenso volvió en 2018 esta vez fue para llevárselo aunque de una forma antideportiva, pues en la tabla igualó con Destroyers, pero el titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, lo condenó al restarle tres puntos justo cuando se debía jugar un partido de desempate.



Irónicamente el técnico que lo salvó después provocó su descenso de la Liga. El argentino Oscar Sanz asumió en octubre de 2017 y fue destituido en mayo de 2018, dejando al equipo en el fondo de la tabla.



Tras su desvinculación del club, el estratega argentino demandó a la “U” reclamando el pago de $us 42.000 por sueldos. El fallo salió favorable y, al no haber cumplido, el club fue sancionado con la quita de tres puntos justo cuando debía jugar el partido de desempate del descenso ante Destroyers, vale decir, la tercera semana de diciembre.



Durante el año, el plantel no pudo trabajar con normalidad. Los frecuentes paros por impago de salarios derivaron incluso en que para un partido oficial se jugara con la sub 19 de Universitario.



Los paros afectaron el rendimiento de los futbolistas que más allá de su capacidad técnica parecían jugar desmotivados por los constantes problemas con la institución.



El directorio del club también sufrió renuncias durante el año e incluso quedó sin presidente, lo que impidió tomar decisiones oportunas.



En 2018, el cuadro estudiantil tuvo tres entrenadores: Oscar Sanz (octubre 2017-mayo 2018), Carlos Leeb (mayo-agosto) y Adrián Romero (agosto-diciembre), todos argentinos. Sin embargo, todas las contrataciones de este año tuvieron la aquiescencia de Sanz.



QUÉ VIENE AHORA



Ya descendido y con una deuda de más de $us 300 mil, Universitario estudia dos alternativas para 2019.



El miembro del directorio en representación del sector administrativo, Teddy Paniagua, informó que la primera opción es negociar las deudas con los futbolistas, a quienes no se les podrá pagar todo lo que demandaron.



De haber una solución, Paniagua adelantó que para 2019 se armará un plantel competitivo que pueda lograr el título de la Copa Simón Bolívar, al que ya está clasificado como último descendido de la Liga, y así volver a la división profesional.



De no haber un acuerdo, el club se extinguiría dejando a los jugadores sin posibilidades de cobrar. “Si desaparecemos como club los jugadores también van a perder, entonces es preferible negociar y llegar a una conciliación, pero eso lo vamos a hacer con cada uno de los jugadores”, aseveró.