Dany Cure, el atacante elegido por el Tigre







01/01/2019 - 21:05:19

El Diario.- The Strongest termina el año con la estructura casi armada. Restan pocas piezas. Una de ellas el atacante, y todo apunta que el venezolano Dany Cure (28) es el elegido para romper las redes adversarias el próximo año.



Dany Cure (Machiques, 7 de abril de 1990), es un futbolista venezolano que juega como delantero, es extremo derecho y su último club fue el Zulia de Venezuela.



Dany Cure debutó como jugador profesional en 2011 con Llaneros de Guanare. Tiene una estatura de 1,81 se caracteriza por su velocidad, agilidad y desborde en duelos mano a mano.



Tras jugar en el Llaneros pasó al Caracas y Carabobo, de donde fue transferido al exigente fútbol colombiano. Allí militó entre el 2016 y 2017 en el Once Caldas y Rio Negro, para volver este año al Zulia de su país.



El venezolano tiene muy buenas características, lo que fue observado por la dirigencia atigrada y su entrenador, Pablo Daniel Escobar Olivetti, quien es el que da el visto bueno a todos los fichajes.



A Cure se puede sumar el golero Pedro Galindo, ex Always Ready, con lo que solo restaría el lateral derecho, para lo cual se gestiona por varios frentes. En todo caso, la estructura se pinta bien para este 2019.