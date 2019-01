¿Arce entre Bolívar y Wilster? No aceptó oferta de Oriente





01/01/2019 - 21:03:24

Página Siete.- Juan Carlos Arce aún no definió si juega el próximo año en Bolívar o Wilstermann, toda vez que en las últimas horas se descartó la posibilidad que milite en Oriente Petrolero por cuestiones económicas.



El presidente del cuadro refinero, Yimmy Montaño, sostuvo que “Arce está descartado en Oriente, el jugador recibió una oferta de parte nuestra, pero le es insuficiente. Seguramente elegirá entre Bolívar o Wilstermann que son las otras opciones que tiene en nuestro país”, comentó Montaño.



Arce concluyó su contrato con la Academia y en los últimos días ha escuchado una serie de ofertas, sin embargo aún no ha decidido su futuro.



El presidente de BAISA, Marcelo Claure, no incluyó al Conejo en sus anuncios del sábado. Otros jugadores como Ronald Raldes y William Ferreira recibieron un agradecimiento especial del empresario y a otro grupo de futbolistas Claure les puso en su cuenta de Twitter “gracias por tanto”; pero en ningún momento se refirió al cruceño Arce con el que continúan las negociaciones para renovar su contrato.



Arce ha preferido mantener en silencio y no realizó ninguna declaración a los medios hasta concretar una de las posibilidades que maneja, es más, estuvo varios días fuera del país.



Rescisión



Bolívar tendrá que arreglar la rescisión de contratos de los jugadores uruguayos Fernando Laforia y Felipe Rodríguez que no continuarán en la entidad ya que el cupo de extranjeros se encuentra completo. Ambos jugadores firmaron en junio pasado su contrato por un año con los celestes, pero no seguirán jugando con los celestes.



En el momento los seis extranjeros de la Academia son Juan Miguel Callejón, Marcos Riquelme, Iker Hernández, Jorge Pereyra, Nicolás Ferreyra y Mauricio Prieto. En el caso del Thomaz Santos, el brasileño tiene la nacionalidad boliviana y en la inscripción no cuenta como foráneo.



Tres retornos



Al entrenamiento del jueves también deben presentarse los jugadores Óscar Ribera, Óscar Baldomar y Leandro Maygua que son de propiedad del club. El DT César Vigevani evaluará a los jugadores, aunque de los tres el que más opciones tiene de quedarse es Ribera, al que lo dirigió este año en Sport Boys.