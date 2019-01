Etienne Lavigne: Alegre por el posible ingreso de Fernando Alonso







01/01/2019 - 21:02:08

El Día.- El director del Dakar, que este año no compartirá protagonismo con Marc Coma, reconoce haberlo pasado mal con las negociaciones que tuvieron en vilo a la carrera durante el verano. Las dificultades políticas se han multiplicado en los últimos años en los países sudamericanos, de ahí que ASO maneje proyectos para el futuro del Dakar en otras zonas del planeta. No menciona explícitamente a África, pero es el escenario favorito si no se reconduce la situación en Sudamérica, que sigue siendo la primera opción para la continuidad de la prueba.



En otro escenario de futuro, este puramente deportivo, Etienne Lavigne estaría encantado de recibir a Fernando Alonso en la familia dakariana. "Cada vez que una estrella del motor o de otro deporte se interesa por el Dakar siempre es fantástico. Es el símbolo de un nuevo interés por el Dakar y por el motor y algo así siempre es un win-win para todos", dijo el francés al ser consultado sobre la posible participación de Alonso.



"No conozco cuál sería su objetivo, pero yo estaría súper feliz si se concreta su proyecto dakariano, es una buena sorpresa y espero poder hablar con él", agregó.