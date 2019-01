Amauta observa cuatro señales de que Evo Morales no va más en el poder





01/01/2019 - 20:53:46

Erbol.- El amauta andino Edmundo Pacheco explicó en entrevista con Erbol las cuatro señales que él advirtió en estos últimos años y que indican que Evo Morales no podrá prolongarse en el poder. Asegura que son mensajes infalibles dentro la cosmovisión aymara.



Pacheco fue parte de la ceremonia andina de investidura de Evo Morales en Tiahuanaco el 2015, y entonces ya había visto las señales contra el mandatario.



Primera señal: Los siete patos negros



El amauta recordó que, durante la ceremonia del 2015 en Tiahuanaco, observó que siete patos negros sobrevolaron encima del Presidente.



“Estaba en el Kalasasaya (templo) dando su mensaje, lo hizo en aymara, quechua y guaraní, ha leído, luego lo hizo en castellano. En ese momento han pasado siete patos negros encima de la cabeza de Evo Morales del noroeste al poniente, y el poniente es el símbolo de la muerte. Entonces yo le dije a un abuelo han pasado siete pájaros negros, es mala señal, él me dijo con palabras muy andinas que no toque nada y me quedé quieto”, relató Pacheco.

La ceremonia se realizó el 21 de enero de 2015. Foto Flickr Sio el Ciudadano



Segunda señal: Caída de braseros de fuego



El amauta contó que el entonces ministro de Culturas Pablo Groux, que estuvo en la ceremonia de Tiahuanaco de 2015, hizo caer dos braseros de fuego, mientras realizaba sus tareas de protocolo.



Explicó que el Padre Sebastián Obermier (+), párroco de la ciudad de El Alto, que fue uno de los invitados a la ceremonia, rompió el protocolo para acercarse a otros invitados y saludarlos. Entonces, en el afán de evitar esa situación de desorden, el ministro Groux hizo caer los braseros.



“El ministro Pablo Groux fue a quererlo sacar (al Padre Obermier), no lo consiguió; y al salir, del lado izquierdo, pateó dos keros (braseros) que estaban prendidos con fuego y cayeron al piso. Ahí es la señal más fuerte, la caída de los dos mandatarios, presidente y vicepresidente”, dijo Pacheco.



Tercera señal: El robo de la medalla y banda presidencial



El amauta considera que el robo de la medalla y banda presidencial por algunas horas, que se produjo el 2018, significa que el Primer Mandatario fue despojado de la fuerza de poder que concentraban ambos objetos como símbolos de mando. Sostuvo que al haber estado en manos de Morales, concentraron la energía de éste y su pérdida implica también algo así como el desvanecimiento de esa energía.



“Ahí también la señal es muy clara, en un prostíbulo un personal militar totalmente fuera de contexto. Eso está mostrando que la naturaleza ya le arrebató el poder energético de los achachilas, de los apus. (…) Un Mandatario se ha ido (al aniversario de las Fuerzas Armadas) sin medalla presidencial, sin su banda y sin su bastón, el ejemplo es claro”, manifestó el amauta.



Cuarta señal: Pérdida del zapato

A Morales se le salió un zapato al inscribirse como candidato. Foto El Deber.



Edmundo Pacheco hizo referencia al incidente que se registró en el Tribunal Supremo Electoral cuando se le salió uno de los zapatos al Presidente Morales en medio de la aglomeración de personas en ocasión de la inscripción del binomio del MAS para las primarias de enero de 2019.



“En estas primarias cuando ha ido a inscribir el Presidente Morales a su partido, justamente en ese desbarajuste perdió el zapato derecho”, señaló.



Para el amauta, este hecho significa que alguien está cerca y representa una amenaza para los objetivos de Morales. Advirtió que no es un detalle menor que se le haya salido el zapato derecho.



Mal augurio



Indicó que las cuatro señales muestran un augurio que no es bueno para el actual gobierno y sus principales autoridades.



“Te está mostrando señales bien fuertes de que este gobierno no va más. El poder no se lo hemos quitado los amautas ni los yatiris ni los brujos, nadie, la naturaleza le ha arrebatado, que quede muy claro”, declaró.



Pacheco cree que si Evo Morales desiste de ir a la reelección, le evitaría al país muchos problemas y sería una gran señal no sólo para nuestra sociedad, sino también para la comunidad internacional.



“Yo creo que sería un gran honor a nivel mundial para el Presidente Morales, una gran lección democrática. Patearía como se dice el tablero político”, manifestó.



El amauta sostuvo que Morales pensó en algún momento en la posibilidad de desistir de su candidatura, pero hay un entorno que insiste y presiona para que vaya a la reelección.