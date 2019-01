Evo sugiere referendo para definir si se construye la hidroeléctrica Rositas







01/01/2019 - 20:37:20

Los Tiempos.- El presidente Evo Morales propuso hoy realizar un referendo en el departamento de Santa Cruz para determinar si se construye la hidroeléctrica Rositas en la cuenca del río Grande.



El Gobierno quiere convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica para exportar energía eléctrica y Morales recordó que “Rositas justamente era parte de este plan”.



Pero “algunas familias se acercaron rechazando (el proyecto, aunque) siento que no es todo el departamento de Santa Cruz, a veces pienso que si hay algunas familias que se oponen, (entonces) por qué no hacer algún referendo para preguntar al departamento de Santa Cruz, si se hace o no se hace, si se ejecuta o no se ejecuta la planta hidroeléctrica de Rositas”, dijo.



Agregó que en toda la cuenca se estima instalar como ocho plantas y podría ser un gran aporte para el plan 2020-2025 que lleva adelante el Gobierno para generar al menos 9.000 megavatios con la ejecución de otras obras más. Porque “la demanda interna llegará a 3.000 megavatios y todo lo demás será para exportar”, sostuvo.