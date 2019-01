Todo lo que el Estado ha agarrado ha quebrado, es mal administrador







01/01/2019 - 20:28:27

El Deber.- “Nos sorprende muchísimo que digan que le dan Bs 400 millones a la Gobernación de La Paz, y nosotros tenemos que remar con nuestros propios recursos y hacer la salud que ellos (el Gobierno central) nunca han hecho”, así empezó a contestar Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, a las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera realizadas el fin de semana en Bolivia TV.



Urenda agregó que la Gobernación cruceña, incluyendo el presupuesto de 2019, “va invirtiendo Bs 2.500 millones en los hospitales de tercer nivel, que es el doble de lo que el Gobierno nacional pretende poner con el Seguro Único de Salud (SUS) para los 6 millones de habitantes. Estos 6 años hemos hecho salud con esfuerzo propio invirtiendo en más de 1.800 ítems, equipamiento y en gestión administrativa y, sin lugar a dudas, los hospitales cruceños con todas sus deficiencias son todavía los mejores del país”.



Recordemos que la segunda autoridad del país declaró que ante la incompetencia de algunas gobernaciones, si les pasan la competencia de administrar los hospitales de tercer nivel, desaparecerán las camas que se desarman o las ollas pudriéndose.



El vicepresidente atribuyó “incompetencia” a la Gobernación paceña por no invertir en salud. “Le damos Bs 400 millones, pero está claro que no invierte en salud”. Asimismo, llamó “egoístas” a los dirigentes del sector salud que rechazan la implementación del Sistema Universal de Salud, alegando la falta de condiciones.



No se puede hacer en un mes



Urenda, una vez más, dijo que la Gobernación cruceña está de acuerdo con el SUS, pero que sea sostenible y que tenga los recursos suficientes, el personal y la infraestructura necesaria. “No se puede improvisar con un acto político-electoral porque la población va a cobrar eficiencia y eficacia”.



Y llamó a actuar con racionalidad y con planificación. “¿El Gobierno quiere hacer salud?, lo vamos a ayudar, pero hay que equipar los hospitales, ampliar y dotarlos de recurso humano; es un proceso, no se puede hacer en un mes”. Agregó que la Gobernación cruceña va a entrar al SUS después de que funcione en el primer nivel y las alcaldías estén de acuerdo, y cuando los médicos estén dispuestos a aceptar el seguro bajo las condiciones que han propuesto.



La autoridad cruceña de salud concluyó afirmando que el vicepresidente no está plenamente en conocimiento de cómo es la salud. “Le voy a poner un ejemplo, los asegurados de la Caja Petrolera voluntarios pagan al mes $us 70 y el Gobierno quiere un seguro con $us 200 millones para 6 millones de habitantes que en estos momentos no tienen cobertura. Eso da $us 30 por habitante por año, cuando en la Caja Petrolera se cobra $us 840 al año. No va a alcanzar ni para un paracetamol. No hay ninguna condición, hay pacientes graves que usan remedios caros; hagamos las cosas como deben ser. Hay gente como la OPS (Organización Panamericana de la Salud) o la OMS (Organización Mundial de la Salud) que pueden asesorar para hacer las cosas bien. Un programa con $us 200 millones no es sostenible”.



Desde el Colegio Médico



El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, afirmó que los hospitales de tercer nivel quebrarán si pasan a la administración del Gobierno central, como lo demandó García Linera.



Larrea aseveró que las autoridades nacionales “no conocen cómo está la salud del país. Todo lo que el Estado ha agarrado ha quebrado, ellos son malos administradores”, remarcó.



El galeno recordó que el MAS tuvo la oportunidad de administrar el tercer nivel de salud por medio de la Gobernación de La Paz y manejó el tema “a las patadas”.



Larrea también criticó el anuncio del vicepresidente de contratar a 8.000 médicos para la implementación del SUS. Pidió que esos ítems se repartan en las regiones del país y no sirvan para contratar médicos extranjeros.



El médico ratificó el paro de 48 horas para el jueves y viernes de esta semana en rechazo a la implementación del SUS por carecer de condiciones.



Sobre el tema, el secretario de Salud de la Gobernación Cruceña ratificó que entiende la medida de los médicos, pues es la única forma que tienen estos de hacerse escuchar por el Gobierno central. Corroboró además que en esos dos días de paro van a funcionar las emergencias y el trabajo en los quirófanos no va a parar, mientras que lo que sí va a parar es la atención en la consulta.



Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, ratificó que el 2 de enero iniciarán las inscripciones con el carné de identidad y una factura de luz o agua. También habrá ferias, donde se podrá registrar la gente que no cuenta con un seguro de salud.