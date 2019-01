Chacota y risa ve la APDHB en las elecciones primarias







01/01/2019 - 20:24:36

El Día.- La presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, sostuvo en el Café de la Mañana de radio Fides que las próximas elecciones “son un chacota, porque la principal candidatura es ilegal”, refiriéndose a la postulación del presidente Evo Morales que busca su cuarta reelección.



Molestia. "Es como chacota y hasta da risa pues manejan una ley que es corrompida, porque habilitan un binomio que no debe estar, ya está, y para el Evo el Tribunal Supremo Electoral solo sirve para contar votos", expresó.



Cuestionó el trabajo de los vocales del TSE, referente a la reelección y el 21F que defiende la población boliviana. "El TSE debía hacer respetar la Ley, esa era su tarea, pero no la hacen y te preguntas ¿quién maneja la ley? O estamos que igual a Nicaragua de Daniel Ortega y como manejan el voto, a mí no me impresiona nada de como votan o quiénes votan para habilitar a candidatos", prosiguió la defensora de derechos humanos.



Prioridades en el país. Para Carvajal antes de hablar de candidatos o elecciones, la sociedad debería preocuparse de buscar soluciones para problemas como la justicia o la salud y dejar atrás solo el interés político.



“La política y los políticos son necesarios, pero que sean buenos y piensen en la sociedad no solo en ellos o su grupo. Sé que política es igual a corrupción y es difícil romper esa relación, pero por lo menos intentemos solucionar el tema de justicia y salud”, concluyó Carvajal.